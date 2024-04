Σε αυτή την ηλικία είναι πιθανότερο να βρούμε την αγάπη σε ένα ραντεβού

Αν έχουμε βγει άπειρα ραντεβού με ακατάλληλους ανθρώπους και αισθανόμαστε ότι ποτέ δεν θα βρούμε την αληθινή αγάπη, έρχεται να μας δώσει ελπίδες το άρθρο της Julie Orlov, ψυχοθεραπεύτριας και συγγραφέα του βιβλίου «The Pathway to Love: Create Intimacy and Transform Your Relationships through Self-Discover».

Όπως μας διαβεβαιώνει, λοιπόν, όλο και περισσότεροι είναι αδέσμευτοι (ή χωρισμένοι, ίσως ακόμα και χήροι) μετά τα πενήντα και αναζητούν την αγάπη, σύμφωνα με στατιστικές. Μάλιστα σε μεγαλύτερες ηλικίες τα ραντεβού είναι πιο επιλεκτικά, πιο συνειδητοποιημένα και πιο πιθανόν να γίνουν η αρχή μιας σχέσης ζωής, όπως μας διαβεβαιώνει η ειδικός.

Για του λόγου το αληθές, η Orlov προτείνει τέσσερις λόγους για τους οποίους τα ραντεβού μετά τα πενήντα κουβαλούν περισσότερες υποσχέσεις:

-Έχουμε αρκετές εμπειρίες ζωής για να ξεχωρίσουμε το αληθινά σημαντικό από το ασήμαντο. Ξέρουμε ποιοι είμαστε και καταλαβαίνουμε ευκολότερα ποιον έχουμε απέναντί μας.

-Έχουμε κατανοήσει τα λάθη που έχουμε κάνει σε προηγούμενες σχέσεις. Αυτή η γνώση μας επιτρέπει στις επόμενες να τα αποφύγουμε και να χτίσουμε έναν πιο ουσιαστικό και με λιγότερες εντάσεις δεσμό.

-Έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία να απολαύσουμε τη ζωή. Αν υπάρχουν παιδιά, πιθανότατα έχουν φύγει από το σπίτι ή, έστω, κάνουν τη δική τους ζωή. Αν συνεχίζουμε την καριέρα μας, ακολουθεί κι αυτή τη δική της πορεία. Μετά τα πενήντα, λοιπόν, έχουμε το περιθώριο να απολαύσουμε τις χαρές της ζωής με λιγότερες αγωνίες και δεσμεύσεις – άλλωστε πλέον ξέρουμε καλά πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος.

-Έχουμε πιο ανοιχτό μυαλό στις ερωτικές επαφές μας. Δεν ανησυχούμε για μια πιθανή εγκυμοσύνη αλλά ούτε και για την εικόνα του σώματός μας. Έχουμε αποδεχτεί (με λίγη τύχη) την εαυτό μας όπως είναι και δεν μας απασχολεί να δείχνουμε αψεγάδιαστοι στον καθρέφτη.

