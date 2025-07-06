Αρσενικό ζευγάρι πιγκουίνων υιοθέτησε μικρό στον ζωολογικό κήπο του Τσέστερ

Ο Scampi και ο Flounder, δύο αρσενικοί πιγκουίνοι, ανέλαβαν να μεγαλώσουν ένα από τα αυγά που γέννησε άλλο ζευγάρι, οι Wotsit και Peach, σε μια χρονιά που χαρακτηρίζεται ήδη ως «χρυσή» για τους πιγκουίνους του Τσέστερ, καθώς ήρθαν συνολικά 10 μικρά στη ζωή.

Η επιστημονική ομάδα του ζωολογικού κήπου μοίρασε με ακρίβεια τα αυγά μεταξύ των φωλιών, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες συνθήκες για την επιβίωση και την ανάπτυξη των μικρών.

Και το αποτέλεσμα; Μια ομάδα μικρών, υγιών και… σχεδόν τετραπλάσιων σε μέγεθος από τη μέρα που εκκολάφθηκαν, πιγκουίνων!

Η Zoe Sweetman, υπεύθυνη της ομάδας πιγκουίνων, τονίζει:

«Πρόκειται για σπουδαία επιτυχία όχι μόνο για το πρόγραμμα αναπαραγωγής, αλλά και για το πιο απειλούμενο είδος πιγκουίνου στον κόσμο».

Η ανατροφή των μικρών δεν είναι εύκολη υπόθεση: οι γονείς τα ταΐζουν με ειδική «σούπα» πρωτεΐνης – ψάρια που καταπίνουν, επεξεργάζονται και μετά… ταΐζουν ξανά τα μικρά τους.

Οκτώ από τα χνουδωτά πιγκουινάκια απέκτησαν ονόματα εμπνευσμένα από τον έναστρο ουρανό: Ursa, Alcyone, Quasar, Orion, Dorado, Cassiopeia, Altair και Xena. Τα υπόλοιπα δύο θα ονομαστούν μέσω δημόσιας ψηφοφορίας στα social media του ζωολογικού κήπου.

Πλέον, τα μικρά ετοιμάζονται για το επόμενο μεγάλο τους βήμα – τη βουτιά στο νερό.

Και κάπως έτσι, μια διαφορετική οικογένεια πιγκουίνων γίνεται σύμβολο φροντίδας, αγάπης και ελπίδας για ένα απειλούμενο είδος.

Πηγή: BBC

