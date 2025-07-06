ΚΥΡ.12 Απρ 2026 00:19
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΕΡΙΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Αρσενικό ζευγάρι πιγκουίνων υιοθέτησε μικρό στον ζωολογικό κήπο του Τσέστερ
clock 18:49 | 06/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Scampi και ο Flounder, δύο αρσενικοί πιγκουίνοι, ανέλαβαν να μεγαλώσουν ένα από τα αυγά που γέννησε άλλο ζευγάρι, οι Wotsit και Peach, σε μια χρονιά που χαρακτηρίζεται ήδη ως «χρυσή» για τους πιγκουίνους του Τσέστερ, καθώς ήρθαν συνολικά 10 μικρά στη ζωή.

Η επιστημονική ομάδα του ζωολογικού κήπου μοίρασε με ακρίβεια τα αυγά μεταξύ των φωλιών, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες συνθήκες για την επιβίωση και την ανάπτυξη των μικρών. 

Και το αποτέλεσμα; Μια ομάδα μικρών, υγιών και… σχεδόν τετραπλάσιων σε μέγεθος από τη μέρα που εκκολάφθηκαν, πιγκουίνων!

Η Zoe Sweetman, υπεύθυνη της ομάδας πιγκουίνων, τονίζει:

«Πρόκειται για σπουδαία επιτυχία όχι μόνο για το πρόγραμμα αναπαραγωγής, αλλά και για το πιο απειλούμενο είδος πιγκουίνου στον κόσμο».

Η ανατροφή των μικρών δεν είναι εύκολη υπόθεση: οι γονείς τα ταΐζουν με ειδική «σούπα» πρωτεΐνης – ψάρια που καταπίνουν, επεξεργάζονται και μετά… ταΐζουν ξανά τα μικρά τους.

Οκτώ από τα χνουδωτά πιγκουινάκια απέκτησαν ονόματα εμπνευσμένα από τον έναστρο ουρανό: Ursa, Alcyone, Quasar, Orion, Dorado, Cassiopeia, Altair και Xena. Τα υπόλοιπα δύο θα ονομαστούν μέσω δημόσιας ψηφοφορίας στα social media του ζωολογικού κήπου.

Πλέον, τα μικρά ετοιμάζονται για το επόμενο μεγάλο τους βήμα – τη βουτιά στο νερό. 

Και κάπως έτσι, μια διαφορετική οικογένεια πιγκουίνων γίνεται σύμβολο φροντίδας, αγάπης και ελπίδας για ένα απειλούμενο είδος.

Πηγή: BBC

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis