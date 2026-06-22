Λιοντάρια: Απομακρύνεται, σήμερα, το συρματόπλεγμα από το μνημείο

Η απομάκρυνση του συρματοπλέγματος από την Κρήνη Μοροζίνι στο κέντρο του Ηρακλείου δρομολογείται για σήμερα, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και την παρέμβαση φορέων της πόλης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού για μετάθεση των εργασιών συντήρησης μεταφέρει το χρονοδιάγραμμα του έργου για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται άμεσα η εργοταξιακή περίφραξη από το μνημείο.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση στο Ηράκλειο, καθώς επαγγελματίες, φορείς και κάτοικοι είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για την εικόνα του ιστορικού τοπόσημου εν μέσω της τουριστικής περιόδου, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση του κέντρου της πόλης.

Μετά την πίεση που ασκήθηκε, ζητήθηκε η επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος, με αποτέλεσμα η πολιτεία να μεταθέσει τις εργασίες για το φθινόπωρο, ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η τουριστική εικόνα του Ηρακλείου.

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