Πανικός σε πτήση: Σκουλήκια έπεφταν στα κεφάλια επιβατών

Την πιο αηδιαστική πτήση της ζωής τους έζησαν επιβάτες που κατευθύνονταν από το Άμστερνταμ προς το Ντιτρόιτ.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που το αεροπλάνο βρισκόταν στον αέρα άρχισαν να πέφτουν πάνω στους επιβάτες σκουλήκια, που προέρχονταν από ψάρια τυλιγμένα σε εφημερίδα, τα οποία είχε κάποιος στη χειραποσκευή του και είχαν χαλάσει.

Τελικά το αεροσκάφος επέστρεψε στο Άμστερνταμ.

Delta flight #DL133 returned to Schiphol because maggots were falling on passengers from overhead https://t.co/evdmrHuVAU

— AIRLIVE (@airlivenet) February 14, 2024