Λος Άντζελες: Αυτοκίνητο παρέσυρε έξι άτομα – Συνελήφθη ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (16/6) στο Culver City του Λος Άντζελες, όταν ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και έναν αστυνομικό.

Σύμφωνα με το KTLA, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7 μ.μ., έπειτα από κλήση για άτομο που φέρεται να είχε κλέψει αυτοκίνητο, απειλώντας τον ιδιοκτήτη του με μαχαίρι. Ο οδηγός φέρεται να παρέσυρε δύο άτομα με το όχημά του πριν αρχίσει η καταδίωξη από την Αστυνομία, ενώ στη συνέχεια χτύπησε ακόμη τέσσερα άτομα, στην προσπάθειά του να διαφύγει.

What started as a carjacking at knifepoint in downtown L.A. left 4 pedestrians, who appeared to have been targeted, injured along with a police officer hurt in a pursuit crash in Culver City, investigators say. https://t.co/DXmHE1qHH9 pic.twitter.com/dtHXTNy45I — KTLA (@KTLA) June 17, 2026

Οι αρχές δεν έχουν γνωστοποιήσει μέχρι στιγμής τη σοβαρότητα των τραυμάτων των πεζών. Παράλληλα, αρκετά οχήματα υπέστησαν υλικές ζημιές κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.



Η Αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό, αφού εκείνος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο drive-thru καταστήματος McDonald’s. Κατά τη διαδικασία της σύλληψης τραυματίστηκε ένας αστυνομικός. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής το κίνητρο του υπόπτου.

«Δεν ξέρω ποιο ήταν το κίνητρό του ή ποια ήταν η λογική του. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ενήργησε απερίσκεπτα και επικίνδυνα, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές στην πόλη μας», ανέφερε η Αστυνομία της πόλης.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Ο ίδιος αντιμετωπίζει σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και απόπειρα δολοφονίας. Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας δολοφονίας. Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

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