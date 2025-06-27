Κοριτσάκι 10 ετών έσωσε τον πατέρα της από βέβαιο πνιγμό – Τον έβγαλε στην όχθη

Ένα ηρωικό κοριτσάκι 10 ετών έσωσε τον πατέρα της που πνιγόταν σε ποτάμι, με το παιδί να βουτάει στο νερό και να τον σέρνει μέχρι την όχθη, παρά τον τεράστιο όγκο του.

Στις 18 Ιουνίου η μικρή Carson έπεισε τον πατέρα της Michael Painter να πάνε για καγιάκ στον ποταμό Bogue Chitto στη Λουιζιάνα, ώστε να δουν από κοντά τα αυγά χελωνών, καθώς γεννάνε τη συγκεκριμένη εποχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, κάποια στιγμή ο πατέρας της έκανε μια φιγούρα για να την εντυπωσιάσει, εφόσον είχαν βγει στην ακτή. Εντούτοις, παραπάτησε, έπεσε με το κεφάλι πάνω σε βράχια και βρέθηκε μέσα στο νερό.

Η κόρη του νόμιζε ότι ο πατέρας της υποκρινόταν πως χτύπησε, αλλά μετά είδε αίμα στο νερό. «Έβλεπα το αίμα να κυλά στο νερό και προσπάθησα να κολυμπήσω, όμως δεν μπορούσα. Ούτε τα πόδια, ούτε τα χέρια μπορούσα να κουνήσω», είπε ο Michael.

Η Carson λοιπόν, πήρε φόρα, έτρεξε και βούτηξε στο νερό, φτάνοντας κοντά στον πατέρα της και τραβώντας τον μέχρι την όχθη, παρότι στο μέγεθος είναι τεράστιος με ύψος 1,80 μ. Και βάρος 90 κιλών, σε σχέση με το παιδί του που ζυγίζει 37 κιλά.

«Νόμιζα ότι πέθαινα, αυτό ήταν. Μέχρι που ένιωσα ένα χέρι να με τραβάει. Ήταν η κόρη μου», σημείωσε ο Michael.

Η περιπέτεια τους δεν είχε τελειώσει όμως. Όταν τον έβγαλε από το νερό, ο πατέρας της δεν μπορούσε να κινηθεί. «Θέλω μια ακόμη χάρη», είπε ο άνδρας και έδωσε αναλυτικές οδηγίες στην κόρη του να πάει με το καγιάκ μέχρι το σημείο που είχαν αφήσει το αυτοκίνητο, να πάρει το κινητό του και να καλέσει βοήθεια.

Πράγματι, η μικρή τα κατάφερε και μετά από λίγη ώρα έφτασαν τραυματιοφορείς, όπου τον μετέφεραν στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε πως είχε σπασμένο σπόνδυλο, αλλά και χτυπήσει άσχημα στη σπονδυλική στήλη.

Ο Michael Painter διέφυγε τον κίνδυνο και πλέον κάνει φυσιοθεραπείες για να επανέλθει πλήρως, καθώς κόντεψε να μείνει μόνιμα παράλυτος. Επιπλέον, η πόλη του ετοιμάζει να τιμήσει τη Carson για τον ηρωισμό της.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

