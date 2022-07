Ιαπωνία: Εντολή για εκκένωση μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Σακουρατζίμα

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας εξέδωσε την Κυριακή προειδοποίηση αυξάνοντας στο μέγιστο επίπεδο τον συναγερμό της μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Σακουρατζίμα στη νότια πόλη Καγκοσίμα και δεκάδες κάτοικοι αυτής της ορεινής περιοχής κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Η υπηρεσία αύξησε στον υψηλότερο βαθμό, στο επίπεδο 5, τον συναγερμό της, για το Σακουρατζίμα. Πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου, η οποία σημειώθηκε την Κυριακή μετά τις 20.00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας), ο συναγερμός ήταν στο επίπεδο 3, που απαγορεύει την πρόσβαση στο βουνό.

“Οι κατοικημένες περιοχές των πόλεων Αριμούρα και Φουρουσάτο, που βρίσκονται σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τον κρατήρα του Σακουρατζίμα, πρέπει να είναι σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού”, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

JUST IN - Japan raises alert for the #Sakurajima stratovolcano to level 5 on a 5-point scale for the first time following a previous eruption. Evacuations ordered.pic.twitter.com/ccnw06Yezi

— Disclose.tv (@disclosetv) July 24, 2022