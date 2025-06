Χάος στη Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ προειδοποιεί τους Ιρανούς να φύγουν από περιοχές κοντά σε εργοστάσια όπλων

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα νέες επιδρομές εναντίον στόχων που κατά τον ισραηλινό στρατό συνδέονταν με το «πρόγραμμα πυρηνικών όπλων» του Ιράν.

Την ίδια στιγμή, η Ισλαμική Δημοκρατία ανταπέδωσε εξαπολύοντας ομοβροντίες πυραύλων οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δεκατρείς ανθρώπους στην ισραηλινή επικράτεια, την τρίτη μέρα της στρατιωτικής κλιμάκωσης άνευ προηγουμένου ανάμεσα στις δυο χώρες, ορκισμένους εχθρούς.

Η Τεχεράνη ακύρωσε τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που η Ουάσιγκτον διατεινόταν πως είναι ο μοναδικός τρόπος να σταματήσουν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, ενώ ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε πως τα μέχρι τώρα πλήγματα δεν ήταν τίποτα μπροστά σε όσα θα ζήσει το Ιράν τις επόμενες ημέρες.

Ο Νετανιάχου είπε πως θέλει ο στρατός του να πλήξει «όλες τις εγκαταστάσεις του καθεστώτος» στο πλαίσιο της επίθεσης, που άρχισε προχθές Παρασκευή το πρωί κι έχει δημόσια διακηρυγμένο στόχο να εμποδιστεί η Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα — κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει δεκαετίες τώρα πως επιδιώκει.

Το πρωί της Κυριακής το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση εκκένωσης προς τους Ιρανούς που διαμένουν κοντά σε αντιδραστήρες στο Ιράν.

«Για την ασφάλειά σας, σας παρακαλούμε να εκκενώσετε αμέσως τις περιοχές αυτών των εγκαταστάσεων και να μην επιστρέψετε μέχρι νεωτέρας», έγραψε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Αβιχάι Αντράι, στο X. «Η παραμονή κοντά σε αυτές τις περιοχές θέτει σε κίνδυνο τη ζωή σας».

Είπε ότι η προειδοποίηση επεκτάθηκε επίσης σε περιοχές κοντά σε «εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν την παραγωγή όπλων στο Ιράν».

Ειδικότερα:

Το Ισραήλ έπληξε εγκαταστάσεις συνδεόμενες με το «πρόγραμμα πυρηνικών όπλων»

Τις πρώτες πρωινές ώρες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έπληξαν εγκαταστάσεις συνδεόμενες με το «πρόγραμμα πυρηνικών όπλων» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αναφερόμενες ιδίως στο υπουργείο Άμυνας και στην έδρα του Οργανισμού Καινοτομίας και Έρευνας ως προς την Άμυνα του Ιράν, γνωστού επίσης με το ακρώνυμο SPND, από την ονομασία του στα περσικά. Ακούστηκε σειρά εκρήξεων στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ένα από τα κτίρια του υπουργείου Άμυνας υπέστη «ελαφρές ζημιές»

Οι αγωγοί πετρελαίου και οι γραμμές μεταφοράς καυσίμων στην Χάιφα έχουν υποστεί ζημιές από τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν.

Επλήγησαν επίσης δυο εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων. «Η εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου της Σαχράν», στη βορειοδυτική Τεχεράνη, «καθώς και ακόμη ένας χώρος αποθήκευσης» καυσίμων στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας «έγιναν στόχοι του σιωνιστικού καθεστώτος», ανέφερε το υπουργείο Πετρελαίου. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε την εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων της Σαχράν στις φλόγες.

