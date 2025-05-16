Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας: Υπήρχε άδεια για τη διοργάνωση drone show στο Ζάππειο

Ανακοίνωση εξέδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας(Α.Π.Α.) αναφορικά με το διαφημιστικό drone show γνωστής εταιρείας αθλητικών υποδημάτων και ρουχισμού με φόντο την Ακρόπολη.







Όπως αναφέρει, «οι αδειοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία DRNS Show Experience για τη διοργάνωση drone show στις 15 Μαΐου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο, για λογαριασμό των Essence Mediacom και Adidas Hellas, στο πλαίσιο διαφημιστικής εκδήλωσης, αφορούν τη λειτουργία και χρήση drones και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και μετά από μελέτη αξιολόγησης κινδύνου».







«Επισημαίνουμε ότι η εταιρεία έχει συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους ασφαλείας που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το πλαίσιο εποπτείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA). Η πτήση των drones πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά σε ελεγχόμενο χώρο, με απαγόρευση πρόσβασης του κοινού και τηρήθηκαν οι καθορισμένες αποστάσεις ασφαλείας, όπως ορίζονται στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο» τονίζεται στην ανακοίνωση.







Παράλληλα, επισημαίνει ότι «σύμφωνα με το διαθέσιμο φωτοληπτικό υλικό, τόσο από σταθερά όσο και από κινητά μέσα καταγραφής, επιβεβαιώνεται ότι η δραστηριότητα των ΣμηΕΑ περιορίστηκε στην προκαθορισμένη περιοχή πτήσης, η οποία είχε σαφώς οριοθετηθεί πάνω από το Ζάππειο Πάρκο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη άδεια».







Αναλυτικά η ανακοίνωση:







Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) ενημερώνει ότι οι αδειοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία DRNS Show Experience για τη διοργάνωση drone show στις 15 Μαΐου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο, για λογαριασμό των Essence Mediacom και Adidas Hellas, στο πλαίσιο διαφημιστικής εκδήλωσης, αφορούν τη λειτουργία και χρήση drones και έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και μετά από μελέτη αξιολόγησης κινδύνου.







Επισημαίνουμε ότι η εταιρεία έχει συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους ασφαλείας που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και το πλαίσιο εποπτείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA). Η πτήση των drones πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά σε ελεγχόμενο χώρο, με απαγόρευση πρόσβασης του κοινού και τηρήθηκαν οι καθορισμένες αποστάσεις ασφαλείας, όπως ορίζονται στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο.







Σύμφωνα με το διαθέσιμο φωτοληπτικό υλικό, τόσο από σταθερά όσο και από κινητά μέσα καταγραφής, επιβεβαιώνεται ότι η δραστηριότητα των ΣμηΕΑ περιορίστηκε στην προκαθορισμένη περιοχή πτήσης, η οποία είχε σαφώς οριοθετηθεί πάνω από το Ζάππειο Πάρκο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη άδεια.







Η Α.Π.Α. παρακολουθεί την εφαρμογή των κανονισμών και διασφαλίζει τη δημόσια προστασία καθώς και την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του εναέριου χώρου.







Τυχόν πληροφορίες που αναφέρονται σε μη νόμιμες ή ακατάλληλες διαδικασίες αδειοδότησης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.







Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι αρμοδιότητες της Α.Π.Α. περιορίζονται αποκλειστικά σε θέματα ασφάλειας πτήσεων και χρήσης του εναέριου χώρου. Η Α.Π.Α. δεν έχει καμία αρμοδιότητα σχετικά με τη λήψη ή τη διαχείριση φωτογραφιών ή βίντεο που τυχόν ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Στεγαστικό: 25.000 ακίνητα τραπεζών και servicers ετοιμάζονται να εισέλθουν στην αγορά

“Πνίγηκε” στην αφρικανική σκόνη το «Νίκος Καζαντζάκης» - Δεν μπορούν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα