Μουντιάλ 2026: Δείτε σε ένα VIDEO όλα τα γκολ της 8ης μέρας

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο όλα τα γκολ που σημειώθηκαν, στην 8η αγωνιστική μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
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Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο όλα τα γκολ που σημειώθηκαν, στην 8η αγωνιστική μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
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