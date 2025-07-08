Ηράκλειο-Μεταναστευτικό: Συνέλαβαν δύο διακινητές που μετέφεραν 68 αλλοδαπούς

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (07.07) δύο διακινητές μεταναστών ηλικίας 18 και 19 ετών καθώς μετέφεραν παράνομα 68 αλλοδαπούς (67 άνδρες και 1 ανήλικος) και εντοπίστηκαν από τις αρχές στην παραλία «καλόβρυση» στους Καλούς Λιμένες.

Τι ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα:

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, εντοπίστηκαν στην παραλία ¨ΚΑΡΑΒΟΒΡΥΣΗ¨ στους Καλούς Λιμένες του δήμου Φαιστού, εξήντα οκτώ (68) αλλοδαποί (67 άνδρες και 1 ανήλικος), οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί από πνευστή λέμβο. Οι προαναφερθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ πρόκειται να προωθηθούν στο ΚΥΤ Μαλακάσας. Οι αλλοδαποί είχαν αποπλεύσει από την περιοχή Τομπρούκ Λιβύης τις πρώτες πρωινές ώρες την 06-07-2025 και είχαν καταβάλει το ποσό των 13.000 Δηνάριων Λιβύης ή 5.000.000.000. Δηνάριων Σουδάν έκαστος για την μεταφορά τους στην Ελλάδα. Από τη Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 18 και 19 ετών (υπήκοοι Σουδάν), οι οποίοι αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των υπολοίπων, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν.3386/05 ¨Παράνομη είσοδος στη χώρα¨, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 ¨Διευκόλυνση¨, του άρθρου 306 του Π.Κ. ¨Έκθεση¨ σε συνδυασμό με το άρθρο 45 του Π.Κ. ¨Συναυτουργία¨. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε μία μηχανή. Η λέμβος μεταφοράς καταστράφηκε.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης, όπως επίσης και την συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

