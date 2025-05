Σε ομηρία η ανθρωπιστική αποστολή που χτυπήθηκε από drone στη Μάλτα

Yπό “ομηρία” φέρεται να βρίσκεται η ανθρωπιστική αποστολή που χτυπήθηκε από drones τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/5) ενώ βρισκόταν σε διεθνή χωρικά ύδατα ανοιχτά της Μάλτας, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης Συμμαχία του Στόλου Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition – FFC), ο στρατός της Μάλτας δεν επέτρεψε σε ομάδα εθελοντών να προσεγγίσει το πλοίο “Conscience” για να παράσχει βοήθεια σε όσους βρίσκονται επί του σκάφους.

«Το Σάββατο, αντιπροσωπεία εθελοντών της Freedom Flotilla Coalition (FFC) από 13 χώρες επιχείρησε να προσεγγίσει το πλοίο Conscience για να προσφέρει υποστήριξη στο πλήρωμα και στους εθελοντές που βρίσκονται επί του σκάφους. Οι λέμβοι τους αναχαιτίστηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας (AFM), οι οποίες όχι μόνο δεν προσέφεραν βοήθεια στο βομβαρδισμένο και κατεστραμμένο Conscience, αλλά ανάγκασαν την αποστολή να επιστρέψει στη Μάλτα και να περάσει από διαδικασίες μετανάστευσης και τελωνείου υπό την απειλή σύλληψης.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα που οι αρχές της Μάλτας εμποδίζουν την πρόσβαση του FFC στο πλοίο, το πλήρωμα και τους συμμετέχοντες», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η οργάνωση.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025