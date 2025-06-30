Ανανέωσε ο Δασκαλάκης στον Γιούχτα

Ο Γιούχτας συνεχίζει τις κινήσεις στο ρόστερ του, με την ανανέωση του Αντώνη Δασκαλάκη να ακολουθεί μετά από την ολοκλήρωση της συνεργασίας με Βουϊδάσκη και Μαυρογιαννάκη.

Ο 23χρονος μέσος θα φορέσει για τέταρτη διαδοχική χρονιά τη φανέλα της ομάδας των Αρχανών.

Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση:

Ο Α.Ο. Γιούχτας ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του για μια ακόμα σεζόν με τον Αντώνη Δασκαλάκη. Ο 23χρονος μέσος μετά από μια γεμάτη αγωνιστική χρονιά στην Γ’ Εθνική (34 συμμετοχές και δυο γκολ) ήρθε σε συμφωνία με τους ανθρώπους της ομάδας μας και για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα φοράει την πράσινη φανέλα. Του ευχόμαστε να έχει υγεία και μια καλή αγωνιστική σεζόν!

O A.O.Γιούχτας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τους ποδοσφαιριστές Μάνο Βουϊδάσκη και Δημήτρη Μαυρογιαννάκη.

Οι νεαροί ποδοσφαιριστές, γεννημένοι στις 01/01/2003 και 29.03.2007 αντίστοιχα, μετά από ένα χρόνο παρουσίας τους στην ομάδα μας από σήμερα αποτελούν παρελθόν.

Τους ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους, και τους ευχόμαστε τα καλύτερα στην συνέχεια της καριέρας τους.