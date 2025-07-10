Μεταναστευτικό: Κατατέθηκε η τροπολογία για αναστολή ασύλου σε όσους φτάνουν από βόρεια Αφρική

Κατατέθηκε στη Βουλή, όπως είχε προαναγγελθεί, η τροπολογία για «αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται στη χώρα παράνομα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική».

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία «τα άτομα αυτά επιστρέφονται, χωρίς καταγραφή, στη χώρα προέλευσης ή καταγωγής».

Η διάταξη ισχύει για χρονικό διάστημα τριών μηνών.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Αναμόρφωση του πλαισίου νια την επαγγελματική κατάρτιση υπαλλήλων που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις», το οποίο έχει προγραμματιστεί να τεθεί προς συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, αύριο Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2025.

Κ. Μητσοτάκης: Όσοι εισέρχονται στη χώρα θα συλλαμβάνονται

Το μεσημέρι της Τετάρτης, μιλώντας στη Βουλή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προαναγγείλει την κατάθεση της τροπολογίας που θα προβλέπει την αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου – αρχικά για τρεις μήνες – για τους μετανάστες που φτάνουν στην Ελλάδα από τη Βόρεια Αφρική, με πλωτά μέσα.

Όπως είπε, είναι «μία απαραίτητη προσωρινή αντίδραση, η οποία στηρίζεται στην ίδια νομική επιχειματολογία, την οποία η κυβέρνηση είχε χρησιμοποιήσει όταν αντιμετώπισε τη μεταναστευτική εισβολή στον Έβρο το 2020».

Διαμήνυσε δε πως όσοι μετανάστες εισέρχονται παράνομα στη χώρα θα συλλαμβάνονται και θα κρατούνται. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η έκτακτη κατάσταση που βιώνει η χώρα «απαιτεί έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης», ανακοινώνοντας τις αποφάσεις που ελήφθησαν μετά από συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία.

Δημιουργείται μόνιμη κλειστή δομή στην Κρήτη

Η δεύτερη απόφαση, όπως είπε, αφορά τη δημιουργία μίας – σε πρώτη φάση και ενδεχομένως και δεύτερης – μόνιμης κλειστής δομής στην Κρήτη ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και τοπικά.

Παράλληλα, όπως τόνισε, «οι συζητήσεις μας με τη Λιβύη, τόσο με τη νόμιμη, διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, όσο και με την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης συνεχίζονται. Όμως θέλω να είμαι σαφής ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν με τις αρχές της Λιβύης ώστε να αποτρέψουμε την αναχώρηση των πλοιαρίων αυτών ή όποτε συμβαίνει αυτό σε συνεργασία με τις αρχές της Λιβύης οι βάρκες να επιστρέφουν πίσω από όπου ξεκίνησαν πριν εισέλθουν στα διεθνή ύδατα» πρόσθεσε.

«Η ελληνική κυβέρνηση στέλνει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι η δίοδος προς την Ελλάδα κλείνει» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως το μήνυμα αυτό απευθύνεται «προς όλους τους διακινητές και προς όλους τους δυνητικούς πελάτες τους, ότι τα χρήματα που δαπανούν ενδεχομένως θα είναι παντελώς χαμένα, διότι θα είναι πιο δύσκολο να φτάσει κανείς στην Ελλάδα δια της θαλάσσιας οδού».

