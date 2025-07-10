Βελόπουλος: Πράκτορες της Τουρκίας η πλειονότητα των λαθρομεταναστών στη χώρα μας

Μεταναστευτικό, ΟΠΕΚΕΠΕ και θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα του πολίτη βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής συνέντευξης του προέδρου της Ελληνικής Λύσης στην ΕΡΤ και την εκπομπή NEWSROOM.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος, στηλίτευσε την απόφαση του πρωθυπουργού να κάνει κλειστές δομές μόνο στην Κρήτη, αλλά και την απόφαση να μεταφερθούν όλοι οι παράνομοι μετανάστες στην Αθήνα.

Αναφέρθηκε στις δηλώσεις του υπουργού Μετανάστευσης Θ. Πλεύρη, ο οποίος είπε όλα όσα καταγγέλλει εδώ και 6 χρόνια η Ελληνική Λύση, σχετικά με τα δωρεάν γεύματα για τους λαθρομετανάστες, τα δωρεάν σπίτια, το δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα.

Επίσης, αναφέρθηκε στο άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο ορίζει σαφώς το δικαίωμα της συλλογικής ή ατομικής αυτοάμυνας μίας χώρας, όταν υπάρχει επικείμενη απειλή, για να σημειώσει ότι μοναδική λύση είναι να καταφερθεί πλήγμα στα δουλεμπορικά πλοία στα λιμάνια της Λιβύης, προτού αυτά αποπλεύσουν.

Χαρακτήρισε την πλειονότητα των λαθρομεταναστών πράκτορες της Τουρκίας, λέγοντας ότι πρόκειται για 25χρονους άνδρες που είναι έτοιμοι για πόλεμο και σε τίποτα δεν θυμίζουν ανθρώπους που προσπαθούν να ξεφύγουν από πόλεμο.

Κατήγγειλε την κατασπατάληση κρατικού χρήματος για την σίτιση των λαθρομεταναστών, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι μόνο για 5 hot spots 1 εκατ. ευρώ/μήνα για σίτιση, 94 εκατ. ευρώ για την ενοικίαση κτιρίων για τους λαθρομετανάστες, την ώρα που οι Έλληνες πολίτες δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους.

Σε ερώτηση σχετική με την ευρωπαϊκή βοήθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο κ. Βελόπουλος υπενθύμισε ότι η Γερμανία αποστέλλει τους ανεπιθύμητους λαθρομετανάστες στην Ελλάδα, στη βάση συμφωνίας που έχει υπογράψει ο πρωθυπουργός.

Αναφορικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατήγγειλε πληρωμές σε ανώνυμους δικαιούχους και επανέλαβε ότι για να βρεθεί ο υπεύθυνος πρέπει να ξεκινήσει η έρευνα από τις Περιφέρειες, οι οποίες είναι αρμόδιες για τις επιδοτήσεις. Υπογράμμισε, δε, ότι οι ευθύνες βαρύνουν σαφώς το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους γενικούς γραμματείς, σημειώνοντας ότι όλοι οι υπεύθυνοι του σκανδάλου έχουν σχηματίσει "εγκληματική οργάνωση"».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο σύστασης προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βελόπουλος ετάχθη υπέρ, υπενθυμίζοντας ότι η Ελληνική Λύση πρώτη εδώ και καιρό έχει καταθέσει αντίστοιχο αίτημα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - μεταναστευτικό: Θολό τοπίο για τη δομή στο νησί - Τί λένε αιρετοί

Κατά της τροπολογίας για το μεταναστευτικό ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, Πλεύση

Μεταναστευτικό: Κατατέθηκε η τροπολογία για αναστολή ασύλου σε όσους φτάνουν από βόρεια Αφρική