Δραματικές οι εξελίξεις στη Ρωσία - "Εμφύλιος" Πούτιν - Βάγκνερ

Σε ανοιχτή σύγκρουση μετατράπηκε η κόντρα που έχει ξεσπάσει εδώ και καιρό μεταξύ της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας και του Γεβγκένι Πριγκόζιν, του εκρηκτικού αρχηγού της μισθοφορικής ομάδας Wagner, βυθίζοντας τη Ρωσία στην αβεβαιότητα και στην απειλή ενός εμφυλίου πολέμου.

Οι μισθοφόροι του Πριγκόζιν, επελαύνουν στη ρωσική πόλη Ροστόφ, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να κάνει λόγο για «προδοσία» και να διαμηνύει πως θα τιμωρήσει τους υπεύθυνους της «ένοπλης εξέγερσης».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν χαρακτήρισε τις ενέργειες του Βάγκνερ «προδοσία» και ορκίστηκε να τιμωρήσει όσους βρίσκονται πίσω από την «ένοπλη εξέγερση».

Τι έκανε ο Πριγκόζιν

Όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή (23/06) όταν ο Πριγκόζιν κατηγόρησε ανοιχτά το ρωσικό στρατό ότι επιτέθηκε σε στρατόπεδο της Βάγκνερ και σκότωσε χιλιάδες στρατιώτες του. Έδωσε όρκο για σκληρά αντίποινα, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι δυνάμεις του θα τσακίσουν κάθε μέσο αντίστασης, όπως οδοφράγματα ή πολεμικά αεροσκάφη.

«Είμαστε 25.000 και θα μάθουμε γιατί επικρατεί τέτοιο χάος στη χώρα», είπε.

Ο Πριγκόζιν έκανε πράξη την απειλή του λίγο αργότερα, χαρακτηρίζοντας «πορεία δικαιοσύνης» και όχι πραξικόπημα τις ενέργειές του.

Η κρίση οξύνθηκε περαιτέρω καθώς ο Πριγκόζιν ανακοίνωσε πως οι μαχητές του εισήλθαν στη ρωσική περιοχή του Ροστόφ και κατέλαβαν κρίσιμης σημασίας στρατιωτικές υποδομές στην πρωτεύουσα. Στην πόλη Ροστόφ-ον-Ντόν βρίσκεται το αρχηγείο της στρατιωτικής διοίκησης της Ρωσίας στο νότο, ενώ σε αυτή κατοικούν περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

Ο Πριγκόζιν δημοσίευσε βίντεο στο οποίο αναφέρει ότι οι δυνάμεις του θα αποκλείσουν το Ροστόφ-ον-Ντον, εκτός εάν δεχτούν να τον συναντήσουν ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου και αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων, Βαλέρι Γκεράσιμοφ.

🚨 Prigozhin issued his first public address from the headquarters of the Southern Military District in Rostov-on-Don, a city with a population of 1.1 million, which Wagner PMC now fully control.

English subtitles. pic.twitter.com/SDg4astcaY

— Igor Sushko (@igorsushko) June 24, 2023