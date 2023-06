Ρωσία: Ο Πούτιν στέλνει τους Τσετσένους του Καντίροφ να «καταστείλουν την εξέγερση»

Όπως και ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ραμζάν Καντίροφ χαρακτήρισε ως «πισώπλατη μαχαιριά» την ανταρσία της Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν και δήλωσε ότι οι δυνάμεις των Τσετσένων μαχητών έχουν ήδη ξεκινήσει για να πάνε στις περιοχές όπου βρίσκονται αυτές της Wagner.

Ο Καντίροφ έκανε έκκληση στους «μαχητές» να μην «υποκύψουν σε προκλήσεις» – αν και δεν ήταν σαφές αν μιλούσε για μισθοφόρους της Wagner, για Ρώσους στρατιώτες ή και για τα δύο, όπως σημειώνει το Sky News.

Ο πόλεμος «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να εκφράσουμε προσωπικά παράπονα», είπε, αναφερόμενος στη μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ του Γεβγκένι Πριγκόζιν και του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

«Υποστηρίζω κάθε λέξη του Πούτιν»

«Πρόκειται για στρατιωτική εξέγερση. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τέτοιες ενέργειες. Υποστηρίζω πλήρως κάθε λέξη του Βλαντίμιρ Πούτιν», ξεκαθάρισε ο Καντίροφ.

Ο Τσετσένος ηγέτης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, απειλώντας: «Η εξέγερση πρέπει να συντριβεί και αν αυτό απαιτεί σκληρά μέτρα, τότε είμαστε έτοιμοι».

Chechen fighters "are already on their way to the tension zones"- Kadyrov

Kadyrov called the actions of the Wagner PMC a military rebellion and promised that it will be suppressed. "If tough measures have to be taken to do this, we are ready!" - Kadyrov wrote. pic.twitter.com/V1LuMI2liy

