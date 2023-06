Διάγγελμα Πούτιν: Πρόκειται για προδοσία, για πισώπλατη μαχαιριά - Η Ρωσία θα αμυνθεί

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στέλνει μήνυμα στον ρωσικό λαό για τις εξελίξεις μετά το «πραξικόπημα» Πριγκόζιν, χωρίς να αναφέρεται ονομαστικά στη Wagner ή τον ιδρυτή της.

Στο διάγγελμά του, ο Πούτιν ανέφερε: «Απευθύνομαι στους πολίτες της Ρωσίας, στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και των ειδικών υπηρεσιών, στους στρατιώτες και τους διοικητές που πολεμούν τώρα στις θέσεις μάχης τους, αποκρούοντας τις εχθρικές επιθέσεις - το κάνουν με ηρωικό τρόπο. Σήμερα μίλησα για άλλη μια φορά με τους διοικητές όλων των κατευθύνσεων. Απευθύνομαι επίσης σε όσους παρασύρθηκαν σε μια εγκληματική περιπέτεια με δόλο ή απειλές, προχωρώντας σε ένα σοβαρό έγκλημα - μια ένοπλη εξέγερση».

«Η Ρωσία δίνει την πιο σκληρή μάχη για το μέλλον της, όλος ο μηχανισμός της Δύσης είναι εναντίον μας. Η Ρωσία θα αμυνθεί, πρόκειται για προδοσία, για πισώπλατο μαχαίρωμα και αναφέρομαι στην προσπάθεια να διχαστεί η κοινωνία μας. Η κατάσταση στο Ροστόφ είναι δύσκολη, οι άντρες του ρωσικού στρατού έχουν λάβει εντολή να εξουδετερώσουν τους επαναστάτες. Οποιαδήποτε εσωτερική διαμάχη πρέπει να τερματιστεί, στη διάρκεια της επιχείρησης στην Ουκρανία» συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή κατάσταση, θα τιμωρηθούν. Θα βρεθούν ενώπιον του νόμου και του λαού της Ρωσίας για να λογοδοτήσουν. Πιστεύω ότι θα διατηρήσουμε και θα υπερασπιστούμε ό,τι είναι αγαπητό και ιερό για εμάς. Μαζί με τη μητέρα πατρίδα μας, θα ξεπεράσουμε κάθε δοκιμασία και θα γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. Θα προστατεύσουμε τόσο τον λαό μας όσο και την κρατική μας υπόσταση από κάθε απειλή, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής προδοσίας, και αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι η προδοσία» πρόσθεσε ο Πούτιν για να συμπληρώσει: «Η κατάσταση στο Ροστόφ παραμένει δύσκολη, η δουλειά των κυβερνητικών οργάνων έχει μπλοκαριστεί, αλλά θα κάνουμε τα απαιτούμενα βήματα για να σταθεροποιηθεί».

Ο Πούτιν υπενθύμισε το πλήγμα που δέχτηκε η Ρωσία με την εξέγερση του 1917, όταν η χώρα διεξήγαγε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. «Δεν θα αφήσουμε να συμβεί ξανά κάτι τέτοιο, θα προστατεύσουμε τόσο τον λαό μας όσο και την κρατική μας υπόσταση από κάθε απειλή», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν ανέφερε ακόμα πως οι μαχητές της Wagner που πολέμησαν στην Ουκρανία, προδόθηκαν, ουσιαστικά, από εκείνους που οργάνωσαν την εξέγερση. «Οι ήρωες που απελευθέρωσαν το Σολεντάρ και τη Μπαχμούτ στο Ντονμπάς, πολέμησαν και έδωσαν τη ζωή τους για τη νέα Ρωσία, για την ενότητα του ρωσικού κόσμου. Το όνομα και η δόξα τους προδόθηκαν επίσης από εκείνους που προσπαθούν να οργανώσουν μια εξέγερση, ωθώντας τη χώρα στην αναρχία και την αδελφοκτονία, στην ήττα, τελικά, και στη συνθηκολόγηση» είπε.

«Ως πρόεδρος της Ρωσίας και ανώτατος αρχιστράτηγος, ως πολίτης της Ρωσίας, θα κάνω τα πάντα για να υπερασπιστώ τη χώρα, να προστατεύσω τη συνταγματική τάξη, τη ζωή, την ασφάλεια και την ελευθερία των πολιτών» τόνισε.

Στο Ροστόφ η Wagner – Τι ζητάει ο Πριγκόζιν

Ο επικεφαλής της ρωσικής εταιρείας μισθοφόρων Wagner διαβεβαίωσε σήμερα πως βρίσκεται στο αρχηγείο του ρωσικού στρατού στην πόλη Ροστόφ – κέντρο κλειδί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας – και ότι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδίως αεροδρόμιο, βρίσκονται στα χέρια των ανδρών του.

«Βρισκόμαστε στο αρχηγείο, είναι 07:30 το πρωί» [σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Telegram. «Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ροστόφ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου», πρόσθεσε, ενώ διακρίνονταν ένστολοι πίσω του καθώς βάδιζαν.

Απαίτησε να πάνε εκεί ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και ο Βαλερί Γκεράσιμοφ, κορυφαίος Ρώσος στρατηγός.

