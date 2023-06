Ρωσία: Ο Πριγκόζιν κατέλαβε το αρχηγείο στρατού στο Ροστόφ και κατευθύνεται στη Μόσχα - Διάγγελμα Πούτιν (βίντεο)

Ταχύτατες είναι οι εξελίξεις στη Ρωσία μετά την νυχτερινή, αιφνιδιαστική απόφαση του αρχηγού της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, να στασιάσει κατά της ανώτατης ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης και να καλέσει του Ρώσους στρατιώτες να ταχθούν στο πλευρό του.

Ο πρώην σύμμαχος του Πούτιν κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι βομβάρδισε στρατόπεδα της οργάνωσης σκοτώνοντας πολλούς μαχητές της Βάγκνερ και ορκίσθηκε εκδίκηση. Στην συνέχεια ξεκίνησε μία ολονύχτια μάχη μεταξύ των δύο πλευρών και προέλασή του Πριγκόζιν προς το ρωσικό έδαφος που έθεσε σε συναγερμό τις ρωσικές αρχές.

O Γεβγκένι Πριγκόζιν, διαβεβαίωσε σήμερα πως μπήκε στη Ρωσία μαζί με τα στρατεύματά του με σκοπό να ανατρέψει τη στρατιωτική ιεραρχία, δηλώνοντας «έτοιμος να πεθάνει» μαζί με τους 25.000 άνδρες του για να «απελευθερώσει τον ρωσικό λαό».

Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι αλλάζουν στρατόπεδο και συντάσσονται μαζί του

Ταχύτατες είναι οι εξελίξεις στη Ρωσία μετά την νυχτερινή, αιφνιδιαστική απόφαση του αρχηγού της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, να στασιάσει κατά της ανώτατης ρωσικής στρατιωτικής διοίκησης και να καλέσει του Ρώσους στρατιώτες να ταχθούν στο πλευρό του.

Ο πρώην σύμμαχος του Πούτιν κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό ότι βομβάρδισε στρατόπεδα της οργάνωσης σκοτώνοντας πολλούς μαχητές και ορκίσθηκε εκδίκηση.

Στην συνέχεια ξεκίνησε μία ολονύχτια μάχη μεταξύ των δύο πλευρών και προέλασή του Πριγκόζιν προς το ρωσικό έδαφος που έθεσε σε συναγερμό τις ρωσικές αρχές.

O Γεβγκένι Πριγκόζιν, διαβεβαίωσε σήμερα πως μπήκε στη Ρωσία μαζί με τα στρατεύματά του με σκοπό να ανατρέψει τη στρατιωτική ιεραρχία, δηλώνοντας «έτοιμος να πεθάνει» μαζί με τους 25.000 άνδρες του για να «απελευθερώσει τον ρωσικό λαό».

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα στους πολίτες της χώρας σύντομα, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, ο επικεφαλής της Wagner πέρασε από την Ουκρανία στο έδαφος της Ρωσίας, στην περιφέρεια Ροστόφ και ο περιφερειάρχης κάλεσε τους κατοίκους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να «μείνουν στο σπίτi.

Those are not Russian National Guard troops. That looks like Wagner troops entering the SMD HQ. pic.twitter.com/AC2wxAcBmJ — Alexander S. Vindman ❎ (@AVindman) June 24, 2023

Σήμερα το πρωί, μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Πριγκοζίν με τους μαχητές και τα άρματα μάχης του κατέλαβε το ρωσικό αρχηγείο στρατού στο Ροστόφ - στο κτίριο που στεγάζεται το Υπουργείο Εσωτερικών και οι μυστικές υπηρεσίες - και Ρώσοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι αλλάζουν στρατόπεδο και συντάσσονται μαζί του.

The Wagner PMC Group has announced that they have Captured the Southern Military District Headquarters within the the City of Rostov-on-Don in the Rostov Region of Southwestern Russia. pic.twitter.com/730rL9uetq — OSINTdefender (@sentdefender) June 24, 2023

Ο ίδιος, σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Telegram, δήλωσε: «Βρισκόμαστε στο αρχηγείο, είναι 07:30 το πρωί» [σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας]. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ροστόφ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου» και πρόσθεσε «ότι έπρεπε να λάβει μέτρα για να βεβαιωθεί ότι οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές πλήττουν Ουκρανούς και όχι μονάδες του Ομίλου Βάγκνερ».

Επίσης, ο Πριγκόζιν απαίτησε να πάνε εκεί ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και ο Βαλερί Γκεράσιμοφ, κορυφαίος ρώσος στρατηγός.

BREAKING: Prigozhin speaks after taking control of the the Russian military headquarters in Rostov. He says that he had to take action to make sure that Russian airstrikes hit Ukrainians and not Wagner Group units. pic.twitter.com/QMSxCydlFf — Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2023

Την ίδια ώρα, στο Twitter κυκλοφορούν δεκάδες βίντεο με φάλαγγές οχημάτων της Wagner κατευθύνονται βόρια, προς τη Μόσχα, χωρίς να συναντούν αντίσταση ούτε έλεγχο. A column of #Wagner PMC is moving along the highway in the #Voronezh region. pic.twitter.com/TJxUpUXwkJ — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υποβρύχιο Titan: Μεγιστάνας δεν μπήκε στο μοιραίο υποβρύχιο αν και του έκαναν έκπτωση 100.000 ευρώ

Τρόμος σε παραλία: Άγριο θηλαστικό δαγκώνει λουόμενη στα οπίσθια ενώ κάνει ηλιοθεραπεία

Ηράκλειο: Τον απεγκλώβισαν μέσα από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου