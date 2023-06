Ρωσία: «Πραξικόπημα» από Πριγκόζιν – Στρατιωτικά οχήματα στους δρόμους έβγαλε ο Πούτιν

Τεταμένο το κλίμα στη Ρωσία μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, που κατηγορώντας τον ρωσικό στρατό για επίθεση στην ομάδα του κάλεσε σε εξέγερση.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί για την κατάσταση και «λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα» τονίζει το Κρεμλίνο με το στρατό και οχήματα να προστατεύουν κυβερνητικά κτίρια.

Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας κινήθηκαν γρήγορα εναντίον του επικεφαλής της Wagner, καταγγέλλοντας τον Γεβγκένι Πριγκόζιν για «προδοσία», διατάσσοντας ποινική έρευνα σε βάρος τους και διατάσσοντας τους μισθοφόρους της παραστρατιωτικής ομάδας να τον συλλάβουν.

Από την πλευρά του ο Πριγκόζιν φέρεται να ισχυρίστηκε σε νέο ηχητικό μήνυμα στο Telegram ότι οι μισθοφόροι της Wagner πέρασαν τα σύνορα της Ρωσίας με την Ουκρανία. Ανέφερε το Ροστόφ, μια πόλη στη νοτιοδυτική Ρωσία κοντά στη μεθόριο. Υποστήριξε μάλιστα ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις που είχαν σταλεί για να τους σταματήσουν εκεί τους άφησαν να περάσουν.

The latest situation in front of the Ministry of Defense building in #Moscow #Russia #BREAKING_NEWS #wagner #Prigozhin pic.twitter.com/nxHaxoNqbV

«Αλλά αν κάποιος σταθεί εμπόδιο, θα καταστρέψουμε ό,τι βρίσκεται στο δρόμο μας», προσέθεσε. «Προχωράμε, θα πάμε μέχρι τέλους». Ωστόσο δεν υπάρχουν σχετικές εικόνες ή βίντεο, ούτε κάποια ανεξάρτητη επαλήθευση αυτών των ισχυρισμών, επισημαίνει το BBC.

"Ετοιμοι να πεθάνουμε"

Ο επικεφαλής της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ διεμήνυσε πως ο ίδιος και οι «25.000» άνδρες του είναι έτοιμοι να πεθάνουν για «την πατρίδα», για να «απελευθερώσουν τον ρωσικό λαό» από τη στρατιωτική ιεραρχία εναντίον της οποίας στασίασε.

Kremlin Spokesman Dmitry Peskov stated that Russian President Vladimir Putin was aware of the "unfolding situation" related to Prigozhin and that "all necessary measures" were being taken - Kommersanthttps://t.co/r0eV10SFE7

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 23, 2023