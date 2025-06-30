Μελ Γκίμπσον: Η στιγμή που δέχεται αγιασμό από Ορθόδοξο μοναχό στο Άγιο Όρος

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Μελ Γκίμπσον βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στο Άγιο Όρος. Ο Μελ Γκίμπσον βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στη Μονή Χιλανδαρίου, ένα από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στον Άθω.

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε ένα βίντεο, στο οποίο ο διάσημος πρωταγωνιστής δέχεται αγιασμό από έναν μοναχό.

Η επίσκεψή του αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της διαχρονικής σχέσης του με τη χριστιανική πίστη και της βαθιάς προσωπικής του αναζήτησης.

