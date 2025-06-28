Μελ Γκίμπσον: Στο Άγιον Όρος ο χολυγουντιανός σταρ

Ο διάσημος Αυστραλός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Μελ Γκίμπσον επισκέφθηκε σήμερα τη Μονή Χιλανδαρίου, στο Άγιον Όρος.

O σταρ του Χόλιγουντ θα παραμείνει για μερικές ημέρες στο ιστορικό μοναστήρι, το οποίο αποτελεί σημαντικό πνευματικό κέντρο για τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ο Γκίμπσον, γνωστός από ταινίες όπως το Braveheart και το Φονικό Όπλο, αλλά και για τη σκηνοθεσία της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού το 2004, έχει επανειλημμένα εκφράσει το ενδιαφέρον του για θέματα πίστης και πνευματικότητας. Η παρουσία του στο Άγιον Όρος ενισχύει την εικόνα ενός καλλιτέχνη που αναζητά τον διάλογο μεταξύ τέχνης και θρησκευτικής πίστης.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast The Joe Rogan Experience, ο Γκίμπσον μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την ταινία Τα Πάθη του Χριστού, αναφέροντας πως ένιωσε ότι ο χριστιανισμός είναι η μόνη θρησκεία που στο Χόλιγουντ «επιτρέπεται να αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση».

Όπως είπε, το κλίμα στην κινηματογραφική βιομηχανία κυριαρχείται από «προοδευτικούς και φιλελεύθερους», που –κατά τη γνώμη του– συχνά αποδέχονται άλλες θρησκείες με σεβασμό, αλλά αντιμετωπίζουν τον χριστιανισμό ως συνδεδεμένο με «λευκούς ανθρώπους, την πατριαρχία και την αποικιοκρατία».

