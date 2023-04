ΗΠΑ: Ντελιβεράς βάζει τρικλοποδιά σε κλέφτη που καταδιώκει η αστυνομία (βίντεο)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου δείχνει έναν διανομέα πίτσας στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ να βάζει τρικλοποδιά σε κλέφτη, την ώρα που τον καταδιώκει η Αστυνομία.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής (16/4), στην πόλη Μπρουκχέιβεν, όπου περιπολικά κατεδίωκαν ένα κλεμμένο όχημα.

Ο οδηγός του, ένας 17χρονος έπεσε πάνω σε ένα στύλο, πήδηξε έξω από το αμάξι και άρχισε να τρέχει προκειμένου να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.

Αυτο που έμελλε να συμβεί, δεν το περίμενε κανείς. Ο 17χρονος δράστης καθώς έτρεχε μέσα στην γειτονιά για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς έτυχε να περάσει δίπλα από έναν ντελιβερά, ο οποίος ετοιμαζόταν να παραδώσει μία πίτσα σε ένα σπίτι.

Ο ντελιβεράς, που αμέσως κατάλαβε τι συνέβαινε, περίμενε μέχρι να περάσει ο ύποπτος τρέχοντας από δίπλα του και του έβαλε τρικλοποδιά, καθυστερώντας τον μέχρι να τον προλάβουν οι αστυνομικοί.

Κι όλα αυτά, συνεχίζοντας να κρατά στα χέρια του το κουτί της πίτσας με τρόπο που διασφάλιζε ότι το φαγητό θα έφτανε «σώο και αβλαβές» στον πεινασμένο πελάτη.

BEST FOOT FORWARD: A pizza delivery driver's quick thinking ended a high-speed chase in Pennsylvania by tripping a suspect attempting to flee from police on foot. https://t.co/wvyCNaVntd pic.twitter.com/X91kLdM9Bz

— ABC News (@ABC) April 17, 2023