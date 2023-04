Έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ - Έκανε 3.206 push ups σε μια ώρα!

Ο Lucas Helmke, 33 ετών από την Αυστραλία έκανε 3.206 εξαντλητικά push ups σε μόλις μία ώρα - με μέσο όρο περίπου 53 push ups ανά λεπτό, ή λίγο λιγότερο από ένα ανά δευτερόλεπτο.

Αυτό δεν είναι εύκολο κατόρθωμα, ειδικά όταν κάθε push up πρέπει να είναι τέλειο για να πληροί τις προδιαγραφές των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να λυγίζουν τα γόνατα, να σχηματίζουν τουλάχιστον 90 μοίρες γωνία στον αγκώνα όταν κατεβαίνουν και να κρατούν τα χέρια εντελώς ίσια όταν σηκώνονται.

Μόλις 34 από τα push ups του Lucas απορρίφθηκαν λόγω λανθασμένης τεχνικής. Αυτό είναι μόλις το 1% του συνολικού αριθμού των push ups του, το οποίο είναι σοβαρά εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς πόσο γρήγορα έπρεπε να πάει για να καταρρίψει αυτό το ρεκόρ.

