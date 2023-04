Αυτή είναι η Περλ, ο μικρότερος σκύλος στον κόσμο

Η 2 ετών σκυλίτσα Περλ, έχει ύψος ακριβώς 9 εκατοστά και μήκος 12,7 εκατοστά, σύμφωνα με τον κτηνίατρο της. Με άλλα λόγια, είναι μικρότερη από μία γρανίτα σε ξυλάκι, αφού έχει μόλις το ύψος ενός ρολού χαρτιού υγείας.

Η Περλ είναι η ανιψιά της προηγούμενης κατόχου ρεκόρ Γκίνες, της Μίλι, η οποία είχε ύψος 9,5 εκατοστά, ενώ δεν πρόλαβε να γνωριστεί με την Περλ καθώς πέθανε πριν εκείνη γεννηθεί, τον Σεπτέμβριο του 2020.

Η Περλ και η Μίλι ζύγιζαν λιγότερο από 30 γραμμάρια όταν γεννήθηκαν, σύμφωνα με το GWR, ενώ τώρα το βάρος της Περλ είναι περίπου 500 γραμμάρια.

This is Pearl, the two-year-old Chihuahua with a big personality and the record for being the shortest dog alive today 🥰️ pic.twitter.com/rUjydX9A4T

— Guinness World Records (@GWR) April 12, 2023