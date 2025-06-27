Ιαπωνία: Αρκουδάκι ακύρωσε 16 πτήσεις τρέχοντας σε αεροδιάδρομο (βίντεο)

Ένα έφηβο αρκουδάκι που περιφέρονταν στον διάδρομο προσγείωσης ανάγκασε ένα αεροδρόμιο στην Ιαπωνία να ακυρώσει τις πτήσεις την Πέμπτη και να κηρύξει απαγόρευση πτήσεων για τους επιβάτες, όπως αναφέρει το CBS.

Η μαύρη αρκούδα εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο Γιαμαγκάτα της βόρειας Ιαπωνίας, προκαλώντας αμέσως το κλείσιμο του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Η αρκούδα, η οποία είχε ύψος περίπου ένα μέτρο, εντοπίστηκε για πρώτη φορά κοντά στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης γύρω στις 7 το πρωί της Πέμπτης, ανέφερε η εφημερίδα Yomiuri Shimbun.

Αυτή η πρώτη παρατήρηση είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση έως και μία ώρα τεσσάρων πτήσεων, προτού το ζώο επανεμφανιστεί γύρω στο μεσημέρι, αυτή τη φορά τρέχοντας και παίζοντας στον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης.

Το προσωπικό του αεροδρομίου χρησιμοποίησε ένα αυτοκίνητο για να το διώξει και έκλεισε ξανά τον διάδρομο προσγείωσης, με την αρκούδα να εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερη κάπου μέσα στις εγκαταστάσεις.

Το αρκουδάκι επέστρεψε και ακύρωσε άλλες 12 πτήσεις!

«Δεδομένης της κατάστασης δεν υπάρχει περίπτωση να φιλοξενήσουμε αφίξεις αεροσκαφών τώρα», δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης στο AFP ο αξιωματούχος του αεροδρομίου Yamagata Ακίρα Ναγκάι, προσθέτοντας ότι το δεύτερο κλείσιμο οδήγησε σε 12 ακυρώσεις πτήσεων.

Με τους κυνηγούς να έχουν έρθει για να στήσουν μια παγίδα και τους αστυνομικούς να έχουν περικυκλώσει το αεροδρόμιο για να εμποδίσουν την αρκούδα να δραπετεύσει, «βρισκόμαστε σε αδιέξοδο τώρα», δήλωσε ο Ναγκάι. Η εγκατάσταση σχεδιάζει να κρατήσει τον διάδρομο προσγείωσης κλειστό μέχρι τις 8:00 μ.μ. περίπου, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι ανθρώπινες συναντήσεις με αρκούδες έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ στην Ιαπωνία, με 219 επιθέσεις σε ανθρώπους και έξι θανάτους κατά τους 12 μήνες έως τον Απρίλιο του 2024.

Οι αρκούδες μετακινούνται προς τις αγροτικές περιοχές που εγκαταλείπονται

Τον περασμένο μήνα, μια εμφάνιση αρκούδας έφερε πρόωρο τέλος σε ένα τουρνουά γκολφ στην κεντρική Ιαπωνία, με τους διοργανωτές να επικαλούνται μέτρα ασφαλείας.

Η κλιματική αλλαγή που επηρεάζει τις πηγές τροφής και τους χρόνους χειμερίας νάρκης είναι ένας βασικός παράγοντας, αλλά καθώς ο γηράσκων πληθυσμός της Ιαπωνίας συρρικνώνεται, οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις αγροτικές περιοχές και αυτό αφήνει επίσης χώρο για να μετακομίσουν οι αρκούδες.

«Τότε αυτή η περιοχή ανακτάται στο δάσος, οπότε οι αρκούδες έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν το εύρος της περιοχής τους», δήλωσε ο βιολόγος Κότζι Γιαμαζάκι, από το Πανεπιστήμιο Γεωργίας του Τόκιο, στην Ελίζαμπεθ Πάλμερ του CBS το 2023 για το ίδιο ζήτημα.

Πλέον επιτρέπεται το κυνήγι και η θανάτωση αρκούδων στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνία είναι ένα από τα μοναδικά μέρη στον πλανήτη όπου ένα μεγάλο είδος θηλαστικού έχει ανακτήσει τον βιότοπό του, κάτι που είναι καλό νέο για τις αρκούδες, αλλά αν, όπως υποψιάζονται οι βιολόγοι, ο πληθυσμός της αρκούδας αυξάνεται, η χώρα θα πρέπει να βρει νέους τρόπους για να προστατεύσει τους ανθρώπους και τις ζωτικές υποδομές, όπως τα αεροδρόμια, από τα ζώα.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ενέκρινε τον Φεβρουάριο νομοσχέδιο που επιτρέπει στους κυνηγούς να πυροβολούν αρκούδες σε κατοικημένες περιοχές.

Τον Δεκέμβριο, μια αρκούδα που πολιορκούσε επί δύο ημέρες σε ένα ιαπωνικό σούπερ μάρκετ, είχε δελεαστεί με τροφή επικαλυμμένη με μέλι. Η αστυνομία δήλωσε ότι το ζώο παγιδεύτηκε και αργότερα θανατώθηκε.

