Πανελλήνιες 2025: Επίδομα 350 ευρώ σε υποψήφιους μαθητές

Επίδομα ύψους 350 ευρώ δικαιούνται όσοι υποψήφιοι των Πανελλαδικών απαιτείται να μετακινηθούν από τον τόπο διαμονής τους για να εξεταστούν.

Μπορεί στα μεγάλα αστικά κέντρα να μην αφορά πολλούς μαθητές, όμως στην επαρχία, αρκετές απομακρυσμένες περιοχές –κυρίως νησιωτικές και ορεινές – δεν καλύπτονται από εξεταστικά κέντρα.

Το συγκεκριμένο ποσό χορηγείται σε όσους συμμετέχουν στις Πανελλαδικές το ίδιο έτος που αποφοιτούν από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και εξετάζονται σε σχολική μονάδα διαφορετική από αυτήν στην οποία υπέβαλαν αίτηση-δήλωση.

Δεν αφορά υποψηφίους ειδικών μαθημάτων ή των επαναληπτικών εξετάσεων.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι υποψήφιοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Υποψήφιοι Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων που μετακινούνται:

Εντός νησιωτικής χώρας, από μια σχολική μονάδα σε άλλη, εκτός αν η μετακίνηση γίνεται στο ίδιο νησί και η απόσταση είναι μικρότερη από 120 χλμ.

Από νησιωτική χώρα προς εξεταστικά κέντρα στην ηπειρωτική χώρα.

Εντός ηπειρωτικής χώρας, αν η απόσταση μεταξύ της σχολικής μονάδας και του εξεταστικού κέντρου υπερβαίνει τα 120 χλμ.

Β. Υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μετακινούνται:

Από σχολική μονάδα νησιού προς Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα νησιωτικής χώρας (εξαιρείται μετακίνηση εντός του ίδιου νησιού κάτω των 120 χλμ.).

Από σχολικές μονάδες της νησιωτικής χώρας προς αντίστοιχα εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής.

Από σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής χώρας προς εξεταστικά κέντρα εντός της ηπειρωτικής χώρας, με απόσταση άνω των 120 χλμ.

Η διαδικασία πληρωμής

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο υποψήφιος ή ο κηδεμόνας του πρέπει να καταθέσει αίτηση, μέσω του Λυκείου όπου υποβλήθηκε η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

Βεβαίωση αποφοίτησης του υποψηφίου.

Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία αποδεικνύει την απόσταση μεταξύ της σχολικής μονάδας και του εξεταστικού κέντρου (δεν απαιτείται για μετακινήσεις μεταξύ νησιών ή από νησί προς ηπειρωτική χώρα).

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις, από τον πρόεδρο της επιτροπής του Εξεταστικού ή Βαθμολογικού Κέντρου. Για τους υποψήφιους με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απαιτείται αναλυτική αναφορά των μαθημάτων και των ημερομηνιών συμμετοχής.

Σε περίπτωση υποψηφίων ΕΠΑΛ που εξετάζονται σε διαφορετικά εξεταστικά κέντρα, πρέπει να προσκομιστούν ξεχωριστές βεβαιώσεις για κάθε μάθημα.

