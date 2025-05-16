Μειώσεις έως 32% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ταχυπλόων - Β. Κικίλιας: Στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια

Την ικανοποίησή του για τις σημαντικές μειώσεις στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στα ταχύπλοα, που φτάνουν έως και 32% για την ελληνική οικογένεια, και για παρέες από τρία άτομα και πάνω, εξέφρασε από τις Σπέτσες, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι σήμερα, καθώς μετά την συγκράτηση και μη αύξηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όπως είχαμε υποσχεθεί και δεσμευθεί, σήμερα υπήρξαν ανακοινώσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα ταχύπλοα και τη μείωση μέχρι 32% των τιμών των εισιτηρίων για την ελληνική οικογένεια, αλλά και για τις παρέες από τρία άτομα και πάνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, γιατί αφορά την συγκριτική πλειοψηφία των νησιωτικών προορισμών και δείχνει ότι ενδιαφερόμαστε και στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια, τους ταξιδιώτες, τους νησιώτες και όλο τον κόσμο», ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας.

Πρόσθεσε ότι φέτος αναμένουμε, μία πολύ ισχυρή τουριστική περίοδο και παραπάνω έσοδα για τους Έλληνες σε όλα τα επίπεδα.

Συμφωνα με πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας λόγω της υποχρέωσης από την ΕΕ, να χρησιμοποιούν όλα τα πλοία από την 1η Μαΐου «πράσινο» καύσιμο, που είναι πιο ακριβό, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες είχαν προαναγγείλει αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων κατά 12%- 15%.

Προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές για τους ταξιδιώτες και να μη γίνουν οι παραπάνω αυξήσεις, η κυβέρνηση προχώρησε σε μείωση των λιμενικών τελών κατά 50%. Έτσι επιτεύχθηκε ο στόχος να μη γίνουν οι αυξήσεις στις αρχές του μήνα, ενώ σήμερα ανακοινώθηκαν από την αγορά μειώσεις έως και 32% στα εισιτήρια των ταχύπλοων που ήδη χρησιμοποιούσαν το «πράσινο» καύσιμο.

Οι μειώσεις που ανακοινώθηκαν αφορούν οικογένειες και παρέες 3 ατόμων και άνω.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Τους συνέλαβαν για παράνομη διακίνηση κρέατος - Κατασχέθηκαν δεκάδες σφάγια

Δώρο Πάσχα: Πόσοι εργαζόμενοι το έλαβαν ύστερα από καταγγελίες