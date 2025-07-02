Στο αρχαιολογικό εύρημα στον λόφο Παπούρα ο Χάρης Μαμουλάκης

Στο Καστέλι και τον λόφο Παπούρα όπου ανακαλύφθηκε το σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα βρέθηκε για μια ακόμη φορά ο Τομεάρχης Οικονομικών & Ανάπτυξης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης.

Ο Χάρης Μαμουλάκης ενημερώθηκε για τα τελευταία δεδομένα και σε δήλωσή του επεσήμανε: «Επισκέφθηκα τον λόφο Παπούρα, εκεί όπου η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε ένα μοναδικό μνημείο της προϊστορικής Κρήτης. Ένα σπάνιο, κυκλικό οικοδόμημα - μοναδικό στον Αιγαιακό χώρο - που για χιλιετίες περίμενε να αναδυθεί στο φως. Κι όμως, το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Υποδομών, που έχουν δεσμευτεί για την προστασία του, επιμένουν σε έναν σχεδιασμό που το υπονομεύει. Σχεδιάζουν την τοποθέτηση ραντάρ για τις ανάγκες του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι και εγκαταστάσεις μόλις λίγα μέτρα από το μνημείο, με εργασίες που θα αλλοιώσουν το αρχαιολογικό τοπίο και θα στερήσουν από τις επόμενες γενιές τη δυνατότητα να το γνωρίσουν όπως του αξίζει. Το μνημείο της Παπούρας πρέπει να προστατευτεί. Να αναδειχθεί και να παραδοθεί ακέραιο στην Ιστορία και στους ανθρώπους. Καμία άλλη «αρχαιολογική τραγωδία» δεν πρέπει να επαναληφθεί. Οι λύσεις υπάρχουν. Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση.».

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τρίτη, 1 Ιουλίου, ο Χάρης Μαμουλάκης κατέθεσε και σχετική επιστολή του Τοπικού Παρατήματος Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων ως Αναφορά προς την Υπουργό Πολιτισμού.

Με την συγκεκριμένη επιστολή, τα μέλη του Συλλόγου επισημαίνουν ότι το μνημείο της Παπούρας θα πρέπει να προστατευτεί, να συντηρηθεί και να αναδειχτεί σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Να μην υπονομευθεί με κανένα τρόπο η ακεραιότητά του, ο περιβάλλων χώρος του καθώς και η μελλοντική επισκεψιμότητά του με εγκαταστάσεις, όπως τα ραντάρ και οι πύργοι ελέγχου, καθώς πρόκειται για μνημείο μοναδικό σε μέγεθος, σχήμα, αρχιτεκτονική σύλληψη και εκτέλεση και είναι χρέος να διατηρηθεί το μοναδικό αρχαιοτοπίο του λόφου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

