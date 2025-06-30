Στον Ταχιάο ο Κεγκέρογλου για το ραντάρ στον Λόφο Παπούρα

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο είχε νωρίτερα σήμερα στην Αθήνα ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου για το θέμα της τοποθέτησης ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου πάνω στον Λόφο Παπούρα που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην περιοχή.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο κ. Κεγκέρογλου τόνισε ότι η θέση του δήμου είναι ξεκάθαρη, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σε μεγάλη απόσταση και να υπάρχει πλήρης απεμπλοκή της από το μνημείο.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο ο Υφυπουργός δεν είχε κάποια άλλα σχέδια να του δείξει ωστόσο όπως είπε ο Δήμαρχος, ο Νίκος Ταχιάος του μετέφερε ότι έχουν γίνει τροποποιήσεις από το αρχικό σχέδιο.

Αυτό, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, μένει να φανεί από την συνεδρίαση του ΚΑΣ, όποτε κι αν αυτή γίνει που θα εξεταστούν τα σχέδια για την τοποθέτηση του ραντάρ.