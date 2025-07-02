Νέα συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σήμερα στις 12:00 στο Μέγαρο Μαξίμου, θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Οπως έκανε γνωστό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αντικείμενο της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται πως το ΚΥΣΕΑ είχε συνεδριάσει στις 22 Ιουνίου μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν.

