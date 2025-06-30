Νίκος Αντωνακάκης: Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στο Νευροχειρουργό Δημήτριο Κουτεντάκη και σε όλο το προσωπικό της κλινικής

Θα ήθελα να εκφράσω δημόσια την ευγνωμοσύνη μου και τις από καρδιάς ευχαριστίες μου προς τη Διοίκηση του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου, και προς το έγκριτο Νευροχειρουργό Δημήτριο Κουτεντάκη, αλλά και σε όλο το προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό των χειρουργείων της κλινικής, καθώς και τους αναισθησιολόγους.

Πρόσφατα η μητέρα μου υπεβλήθη σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση, με απόλυτη επιτυχία και είχα την ευκαιρία να επιβεβαιώσω προσωπικά και επ’ ευκαιρία της οικογενειακής μου περιπέτειας, την άριστη φήμη του Βενιζελείου για την επιστημονική κατάρτιση των ιατρών όσο και για το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών του νοσηλευτικού προσωπικού. Η περίπτωση της μητέρας μου αντιμετωπίστηκε από το σύνολο των στελεχών με ζήλο, ευσυνειδησία, επαγγελματισμό, ευγένεια και κυρίως ανθρωπιά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της, όλοι οι παραπάνω δεν εφείσθησαν χρόνου, δεν εφείσθησαν κόπου, δεν νοιώσαμε ούτε στιγμή σα μία διεκπεραίωση, αλλά μόνο ένα γνήσιο και ειλικρινές ενδιαφέρον για το καλύτερο αποτέλεσμα, κάτι που όπως διαπίστωσα ένοιωθαν και όλοι οι άλλοι νοσηλευόμενοι.

Μία τόσο υποδειγματική δημόσια δομή Υγείας αποτελεί κεφάλαιο για το Ηράκλειο αλλά και για ολόκληρη την Κρήτη.

Μαζί με την ευγνωμοσύνη μου προς όλα τα στελέχη του Βενιζελείου Νοσοκομείου, την οποία εκφράζω απερίφραστα, θα ήθελα, παράλληλα να τονίσω ότι συμμερίζομαι τη διάχυτη πεποίθηση της Κοινωνίας πως νοσοκομεία εφάμιλλα του Βενιζελείου, είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου Δημόσιας Υγείας στην Κρήτη.

Είμαστε σίγουροι ότι, η Κυβέρνηση αλλά και το Υπουργείο Υγείας θα εντείνουν τις προσπάθειες για να εξασφαλίσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα και πόρους για τη στήριξη της Δημόσιας Υγείας στο Ηράκλειο αλλά και στην Κρήτη γενικότερα, προς όφελος των συμπολιτών μας.

Είναι δε αυτονόητο ότι, σκέψεις υποβάθμισης ή συγχώνευσης του Βενιζελείου σε άλλη δομή υγείας, θα μας βρουν δυναμικά απέναντι, από όπου κι αν προέρχονται.

