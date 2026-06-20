Κρήτη: Θετικά τα πρώτα στοιχεία για την φετινή τουριστική χρονιά

Θετική εικόνα για την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου στο Ρέθυμνο παρουσιάζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου Νίκος Κουμνάς, τονίζοντας ότι οι αφίξεις και οι πληρότητες κινούνται σε υψηλά επίπεδα, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν κατά διαστήματα την αγορά.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Απρίλιος κατέγραψε τελικά αύξηση που πλησίασε το 5%, ενώ και ο Μάιος κινήθηκε περίπου με αύξηση 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Για τον Ιούνιο εκτίμησε ότι οι πληρότητες θα διαμορφωθούν μεταξύ 85% και 90%, σημειώνοντας ότι η βελτίωση του διεθνούς κλίματος συμβάλλει θετικά στην ψυχολογία των ταξιδιωτών και στην εξέλιξη των κρατήσεων.

Αναφερόμενος στους μήνες αιχμής, επεσήμανε ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος για το Ρέθυμνο αλλά και σε όλο το νησί εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, τάση που παρατηρείται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή, χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικές τις προοπτικές για τον Σεπτέμβριο, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία και για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Ο κ. Κουμνάς υπογράμμισε ότι η Κρήτη έχει αποδείξει διαχρονικά την ανθεκτικότητά της απέναντι σε διεθνείς κρίσεις, επισημαίνοντας ότι, παρά τις αναταράξεις των τελευταίων ετών, ο προορισμός συνεχίζει να διατηρεί τη δυναμική του.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η θετική πορεία των αφίξεων δεν μεταφράζεται αυτόματα σε υψηλότερη κερδοφορία για τις επιχειρήσεις. «Το καθαρό κέρδος έχει μειωθεί λόγω της αύξησης του λειτουργικού κόστους», σημείωσε, προσθέτοντας ότι πολλές ξενοδοχειακές μονάδες αναγκάζονται να προχωρούν σε ειδικές προσφορές προκειμένου να διατηρούν υψηλές πληρότητες.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης των συμβολαίων με τους tour operators για το 2027. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρώτες συμφωνίες κινούνται με αυξήσεις στις προσφερόμενες τιμές πάνω από τον πληθωρισμό.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Ρεθύμνου αναφέρθηκε και στην προσπάθεια ανοίγματος της ινδικής αγοράς, με αφορμή το fam trip Ινδών τουριστικών πρακτόρων που φιλοξενήθηκε στην Κρήτη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συστηματική προσέγγιση νέων αγορών μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές προοπτικές για το μέλλον του προορισμού.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου Πέπη Μπιρλιράκη, η οποία εκτίμησε ότι η φετινή τουριστική περίοδος εξελίσσεται ομαλά, με υψηλές πληρότητες και σταθερή ζήτηση στις βασικές αγορές του προορισμού. Αυτή την περίοδο στα καταλύματα της πόλης δεν πέφτει καρφίτσα, ενώ σε αυτά εκτός του αστικού ιστού, υπάρχουν ακόμα περιθώρια για περαιτέρω άνοδο, εξειδίκευσε η κυρία Μπιρλιράκη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως ανέφερε, οι επιχειρήσεις του Ρεθύμνου συνεχίζουν να επενδύουν στη διεύρυνση του πελατολογίου τους και στην προσέγγιση νέων αγορών, με τον συνεδριακό τουρισμό, αλλά και τον γαμήλιο να κινούνται ανοδικά για τον προορισμό.

Με αφορμή το πρόσφατο fam trip Ινδών τουριστικών πρακτόρων στην Κρήτη, η Πέπη Μπιρλιράκη υπογράμμισε ότι η αναζήτηση νέων αγορών αποτελεί στρατηγική επιλογή για το Ρέθυμνο, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα του προορισμού και περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η εξωστρέφεια και η συνεχής προβολή του προορισμού αποτελούν βασικά εργαλεία για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του Ρεθύμνου σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, με την ενίσχυση της παρουσίας σε νέες και υφιστάμενες αγορές να αποτελεί βασική προτεραιότητα του κλάδου.

Θετικά εξάλλου είναι τα μηνύματα και για το σύνολο της Κρήτης, καθώς οι αεροπορικές αφίξεις κινούνται ανοδικά, με το αεροδρόμιο Ηρακλείου να καταγράφει τον Μάιο αύξηση 8,1% σε σχέση με πέρυσι.

Συγκεκριμένα το αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης εξυπηρέτησε 1.139.079 επιβάτες, έναντι 1.054.181 που ήσαν τον Μάιο του 2025.

Αντίστοιχα θετική είναι και η εικόνα στα Χανιά, καθώς από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο διακινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου Χανίων 959.526 επιβάτες, έναντι 835.286 το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 14,9%, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη διατήρηση της ισχυρής δυναμικής του κρητικού τουρισμού και κατά τη φετινή χρονιά.

Σε κάθε περίπτωση,η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού φαίνεται ότι βγαίνει αλώβητη από την κρίση στην Μέση Ανατολή και πλέον βαδίζει σε μια χρονιά με διάχυτη αισιοδοξία για την εξέλιξη της.

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