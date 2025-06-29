Κρήτη: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς την Δευτέρα

Δύσκολη η σημερινή ημέρα καθώς ολόκληρο το νησί βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση και εξάπλωσης πυρκαγιάς αφού σε αρκετές περιοχές πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η πυροσβεστική στο νησί είναι σε γενική επιφυλακή, έτοιμη να επέμβει ανά πάσα ώρα και στιγμή ενώ σε ισχύ λόγω και του ακραίου βαθμού επικινδυνότητας που επικρατεί σήμερα, είναι και η απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε περιοχές και οικοσυστήματα υψηλής προστασίας.

Για αύριο Δευτέρα ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σύμφωνα με τον χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα είναι στην κατηγορία 4 δηλαδή πολύ υψηλός.

