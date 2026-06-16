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Κρήτη: Επιθεώρηση Ταχιάου στα έργα του ΒΟΑΚ στο Λασίθι
Νίκος Ταχιάος
clock 08:43 | 16/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υπουργικές επισκέψεις σήμερα (Τρίτη 16/6) στην Κρήτη. Εκτός του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, που όπως έγραψε το ekriti θα επισκεφθεί τη Δομή μεταναστών στην Αγυιά Χανίων, στο νησί θα βρεθεί ο Υφυπουργός Υποδομων και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο οποίος θα επιθεωρήσει την πορεία των έργων του ΒΟΑΚ στην ΠΕ Λασιθίου.

Τον Υφυπουργό θα συνοδεύει ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ενώ αναμένεται να ενημερωθεί για την πορεία υλοποίησης των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα εξέλιξης του έργου.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο εργοτάξιο, θα ακολουθήσει σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν η πρόοδος των εργασιών, τα επόμενα στάδια υλοποίησης του έργου και ζητήματα που σχετίζονται με τον συνολικό σχεδιασμό του ΒΟΑΚ στο νησί.

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