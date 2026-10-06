Ηράκλειο: Κάηκε ολοσχερώς αποθήκη μέσα στη νύχτα

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Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σε παράπηγμα που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη, στο Καβροχώρι Ηρακλείου.

Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα το παράπηγμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς και απέτρεψαν την επέκτασή της σε άλλους χώρους.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

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