Ηράκλειο: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 87χρονου

Εντοπίστηκε καλά στην υγεία του ο 87χρονος που είχε εξαφανιστεί από το Ασήμι του Δήμο Γόρτυνας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες.

Ο ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε κοντά στα σφαγεία της περιοχής.

Νωρίτερα σήμερα ο εγγονός του είχε κάνει έκκληση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τον εντοπισμό του.

