Τρόμος σε πτήση: Χαλάζι χτύπησε αεροπλάνο -«Νόμιζα ήταν η τελευταία μου πτήση» (βίντεο)

Ένα επιβατικό αεροπλάνο της IndiGo που ταξίδευε από το Νέο Δελχί προς το Σριναγκάρ του Κασμίρ έπεσε την Τετάρτη σε χαλαζόπτωση.

Σε βίντεο μάλιστα που δημοσίευσε επιβάτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε ο πανικός που επικράτησε μεταξύ των επιβατών, ενώ κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες από τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη το αεροπλάνο ειδικά στο μπροστινό τμήμα.

Φωτογραφίες και βίντεο από το αεροπλάνο

#IndiGo flight #6E2142 from #Delhi to #Srinagar encountered a severe hailstorm on May 21, during its approach to Srinagar. The aircraft's radome was significantly damaged by hail. Videos from inside the cabin showed passengers screaming and praying.

📸©️@_iamsamiullah | @sidhant pic.twitter.com/heHmc0kYF4

— FlightMode (@FlightModeblog) May 22, 2025