Γιώργος Κόρομι: Η πρώτη συνέντευξη μετά τη γέννηση της κόρης του

Ο Γιώργος Κ όρομι έγινε γνωστός μέσα από το Survivor. Ο ίδιος έγινε πατέρας πριν από λίγες ημέρες και πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

«Υπάρχει αυπνία τώρα με το μωρό. Κοιμόμαστε λίγο. Εγώ είμαι και στο μαγαζί και η γυναίκα μου είναι στο σπίτι. Είναι λίγο δύσκολα τις πρώτες μέρες. Εγώ είμαι πιο ζεν. Βέβαια, υπάρχει ένας πανικός γιατί είμαστε νέοι γονείς και με το παραμικρό λέμε “ωχ, ωχ”», είπε αρχικά στην εκπομπή Breakfast.

«Η γυναίκα μου είναι τέλεια. Αναρρώνει ακόμα. Θέλω τουλάχιστον δύο παιδιά Είναι γλυκιά ταλαιπωρία. Πάνες αλλάζω. Ξυπνάω το βράδυ και κάνω τα πάντα. Θα είναι international το παιδί. Εγώ είμαι από Ολλανδία και Κρήτη και η γυναίκα μου από Καναδά και Τρίπολη. Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης και σκεφτόμαστε τα πάντα, μήπως γίνει γάμος και βάφτιση μαζί. Δεν έχουμε προγραμματίσει τίποτα ακόμα», πρόσθεσε.

