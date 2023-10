Μακελειό στις Βρυξέλλες: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε έναν ακόμα.

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε απόψε το βράδι στις Βρυξέλλες και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στο κέντρο της πόλης σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας έναν ακόμα, παραμένει ασύλληπτος.

Νωρίτερα σήμερα, ο Slayem Slouma, όπως ονομάζεται ο άνδρας που άνοιξε πυρ έκανε με ανάρτηση του στα social media αναφέρθηκε στο θανατηφόρο πολλαπλό μαχαίρωμα 6χρονου Παλαιστίνιου στο Σικάγο εξηγώντας ότι αν ήταν χριστιανός, «θα το λέγαμε τρομοκρατία και όχι βάναυσο έγκλημα».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μετέδωσε στα social media, ο δράστης φέρεται να είπε ότι είναι μέλος του ISIS (Ισλαμικό Κράτος) και ότι δολοφόνησε «άπιστους». Στο βίντεο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, είπε «ζούμε και πεθαίνουμε για τη θρησκεία μας».

#BREAKING | An armed shooter still at large in Brussels, if you are reading this message and you are in the capital, go home he is heading towards the King Baudouin stadium #Bruxelles#Belgique pic.twitter.com/kFajDgCk2x

— Breaking news 24/7 (@aliifil1) October 16, 2023