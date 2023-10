Πόλεμος στο Ισραήλ: Νέες ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα προς το Τελ Αβίβ

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας ήχησαν ξανά λίγο πριν τις 8.00 το βράδυ στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ.

Fresh video of Israel's Iron Dome at work #IsraelGazaWar #GazaAttack #Hamas #IsrealPalestineconflict pic.twitter.com/vJQ1v8fKpc

Λίγα λεπτά μετά ενεργοποιήθηκε το σύστημα αεράμυνας Iron Dome για την αναχαίτιση των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Γάζα.

The sky of Tel Aviv after the rockets launched from Gaza ‼️#FreePaleastine #StopGazaGenocide #IsraelGazaWar #הדחה_עכשיו #لا_للعقاب_الجماعي #PalestineGenocide #GazaAttack #OpenRafahCrossing #GazaCity pic.twitter.com/q1HDxNDogk

— MilitaryPOV (@MilitaryPOV) October 16, 2023