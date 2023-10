Η στιγμή που το ισραηλινό ναυτικό αναχαιτίζει επίθεση της Χαμάς από την θάλασσα

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ δημοσίευσαν ένα βίντεο στα social media, που δείχνει μονάδα του ναυτικού να σταματάει επίθεση που πραγματοποίησαν από την θάλασσα ένοπλοι της Χαμάς.

Το βίντεο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ και σύμφωνα με την New York Post, διακρίνονται ναύτες της μονάδας Snapir να πυροβολούν εν μέσω καταδίωξης.

Israeli Navy ‘Snapir‘ Unit opened fire on terrorists who were swimming toward the shoreline in an attempt to infiltrate Israel by sea.

Soldiers thwarted a number of terrorists, preventing them from reaching the coastline.

*Footage taken on Oct. 7. pic.twitter.com/iNOCsGS5V9

— Israel Defense Forces (@IDF) October 14, 2023