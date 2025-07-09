Βέλγιο: Άνδρας σκότωσε τον σκύλο του σέρνοντάς τον με ΙΧ -Τον εντόπισαν και του έκαψαν το σπίτι (βίντεο)

Σκηνές φρίκης καταγράφηκαν σε βίντεο που ανέβηκε στο Facebook και προκάλεσε οργή στο Βέλγιο, όταν ένας οδηγός έσερνε τον σκύλο του δεμένο στο ΙΧ, μέχρι που το ζώο άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο.

Το ανατριχιαστικό βίντεο δείχνει τον άψυχο γερμανικό ποιμενικό να σέρνεται με το λουρί του πίσω από όχημα που κινείται σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, με όριο τα 80 χλμ./ώρα. Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιστατικό συνέβη στις 4 Ιουλίου, αλλά η ανωνυμία του δράστη δεν κράτησε για πολύ.

Παρότι ο αυτόπτης μάρτυρας είχε κρύψει την πινακίδα, οι χρήστες των social media δεν άργησαν να εντοπίσουν την ταυτότητα και τη διεύθυνση του οδηγού.

🔴🇧🇪FLASH INFO – Un homme a traîné son chien, attaché à sa voiture roulant à 80 km/h, provoquant sa mort. En réaction, des internautes l’ont identifié et incendié sa maison.#Belgique #Belgium #Chien

Αγανάκτηση, απειλές και τελικά... εμπρησμός

Η ψηφιακή κατακραυγή μετατράπηκε σύντομα σε πραγματική βία. Πάνω από 50.000 υπογραφές συγκεντρώθηκαν σε διαδικτυακό αίτημα για «δικαιοσύνη για τον σκύλο», ενώ δεκάδες μηνύματα μίσους πλημμύρισαν το προφίλ του δράστη.

Το ξημέρωμα της Δευτέρας, άγνωστοι πυρπόλησαν το σπίτι του στην πόλη Ουπέγε. «Με ειδοποίησαν στις 3 το πρωί ότι το σπίτι είχε πιάσει φωτιά. Ο άνδρας πρόλαβε να βγει ζωντανός», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Παρότι χαρακτήρισε «τραγικό» και «βάρβαρο» τον θάνατο του σκύλου, ο δήμαρχος καταδίκασε τον εμπρησμό ως «απαράδεκτο» και πρόσθεσε πως «το να βάζεις φωτιά στο σπίτι κάποιου τη νύχτα είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας».

🇧🇪🐕 FLASH | En Belgique, un conducteur a été filmé en train de traîner son berger allemand à 80 km/h sur le côté de sa voiture, provoquant la mort de l'animal. L'homme a été identifié sur les réseaux sociaux, et sa maison a été incendiée.

Παραδόθηκε στις Αρχές -Τι ισχυρίζεται ο οδηγός

Πριν τον εμπρησμό, άγνωστοι είχαν γράψει με σπρέι τη λέξη «φονιάς σκύλων» στους τοίχους του σπιτιού του. Ο ίδιος εμφανίστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και ισχυρίστηκε ότι ο σκύλος πήδηξε μόνος του από το όχημα, χωρίς εκείνος να το αντιληφθεί.

Οι Αρχές διερευνούν τόσο τις συνθήκες του θανάτου του ζώου όσο και τον εμπρησμό της κατοικίας του άνδρα, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ και διχασμό στη βελγική κοινωνία.

