Αυστραλία: Ασυνήθιστη ανοιξιάτικη ζέστη με θερμοκρασίες 12 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο!

«Ασυνήθιστη» ανοιξιάτικη ζέστη καταγράφηκε σήμερα (16/9) σε μεγάλες περιοχές της Αυστραλίας, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, προβλέποντας ότι αύριο μπορεί να καταγραφούν θερμοκρασίες ρεκόρ.

Οι υψηλές αυτές θερμοκρασίες καταγράφονται αφού η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε αυτή την εβδομάδα πως οι δείκτες για καιρικό φαινόμενο Ελ Νίνιο έχουν ενισχυθεί και πιθανόν αυτό να εξελιχθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, δημιουργώντας συνθήκες μεγαλύτερης ζέστης και ξηρασίας στην Αυστραλία.

Η μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι η «πρώιμη περίοδος ζέστης» σε πολλά τμήματα της χώρας είναι «πολύ ασυνήθιστη τον Σεπτέμβριο».

Στο Σίδνεϊ, η θερμοκρασία έφθασε τους 34,2 βαθμούς Κελσίου στο αεροδρόμιο Κίνγκφορντ Σμιθ – 12 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

«Οι θερμοκρασίες αυτές θα ενταθούν από την Κυριακή έως την Τρίτη», ανέφερε η υπηρεσία μέσω Facebook, με θερμοκρασίες 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο.

«Από την Κυριακή και ως την Πέμπτη αναμένονται θερμοκρασίες ρεκόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας για τον μήνα Σεπτέμβριο, σε όλες τις περιοχές της ενδοχώρας της Νότιας Αυστραλίας, της Νέας Νότιας Ουαλίας και της βορειοανατολικής Βικτόριας».

Το Ελ Νίνιο μπορεί να προκαλέσει ακραία καιρικά φαινόμενα, από πυρκαγιές ως κυκλώνες, και παρατεταμένη ξηρασία, με τις αρχές της Αυστραλίας ήδη να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών κατά τη φετινή θερινή περίοδο του νότιου ημισφαιρίου.

