Περίεργα πράγματα που δεν σου μάθανε στο σχολείο

Ζούμε σε έναν απίστευτο κόσμο γεμάτο ενδιαφέροντα πράγματα που μας προκαλούν έκπληξη. Προφανώς και δε μπορούμε να μάθουμε τα πάντα στο σχολείο, πέρα από τα απολύτως απαραίτητα, όμως, σίγουρα το μάθημα θα γινόταν πιο ενδιαφέρον αν είχε και μερικές πιο «παράξενες» πληροφορίες, όπως οι παρακάτω.

Οι καρδιακοί σου παλμοί πέφτουν όταν ρίχνεις νερό στο πρόσωπο

Ως θηλαστικά, δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε κάτω από το νερό, επομένως, ως μέρος του αντανακλαστικού κατάδυσης του… είδους μας, ο καρδιακός μας ρυθμός μειώνεται όταν έρθουμε σε επαφή με το υδάτινο στοιχείο. Μάλιστα όσο πιο βαθιά μπαίνουμε, τόσο περισσότερο πέφτουν οι παλμοί. Ακόμη και η επαφή του προσώπου με το νερό λοιπόν επιβραδύνει τους παλμούς, γεγονός που κάνει το «να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπό μου» μια ωραιότατη επιλογή για χαλάρωση.

Τα μανιτάρια διασπούν το πλαστικό

Κάποιοι μύκητες είναι σε θέση να επιταχύνουν την διάσπαση των πλαστικών αποβλήτων. Συγκεκριμένα, ο μύκητας aspergillus tubingensis μπορεί να διασπάσει το πλαστικό μόλις μέσα σε λίγες εβδομάδες, αντί των πολλών δεκαετιών και εκατονταετιών που απαιτείται γενικά. Σύμφωνα με την σχετική έρευνα, το συγκεκριμένο μανιτάρι «έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε ένα από τα εργαλεία που χρειαζόμαστε απεγνωσμένα για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου περιβαλλοντικού προβλήματος των πλαστικών αποβλήτων».

Τα νεογέννητα μπορούν να κρατήσουν το βάρος τους

Μπορεί να μην τους φαίνεται, αλλά τα μωρά είναι δυνατά. Τόσο δυνατά ώστε να μπορούν να πιάνουν τα πράγματα με τις μικροσκοπικές παλάμες τους, αλλά ακόμα και να υποστηρίξουν το βάρος τους, όπως φαίνεται σε αυτό το πείραμα που έγινε τον δέκατο ένατο αιώνα. Ο Louis Robinson παρατήρησε μωρά που μπορούσαν να κρεμαστούν από ένα μπαστούνι, από 10 δευτερόλεπτα έως 2 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Μην το δοκιμάσεις στο σπίτι όμως.

O Έντισον έφτιαχνε… κούκλες

Ο Τόμας Έντισον δημιούργησε τις πρώτες κούκλες που μιλούσαν, μια άκρως σημαντική ανακάλυψη για την ηχογράφηση όπως την ξέρουμε σήμερα, αλλά σίγουρα αρκετά creepy. Οι κούκλες είχαν ξύλινα σώματα, κεφάλια από πορσελάνη και μινιατούρες φωνογράφους στον λαιμό τους, ενώ απήγγειλαν παιδικές ρίμες όπως το «Hickory Dickory Dock» και το «Now I lay Me Down to Sleep». Μπρρρρ!

Οι ραδιενεργές μπανάνες

Όσο και αν φαίνεται περίεργο, οι μπανάνες είναι στην πραγματικότητα ραδιενεργές επειδή περιέχουν κάλιο. Ένα άτομο καλίου ανά 8.550 άτομα, είναι το ραδιενεργό ισότοπο κάλιο-40, έτσι κάθε μπανάνα μπορεί να εκπέμψει ακτινοβολία ύψους 0,01 millirem (0,1 µSv). Ωστόσο, για να καταλάβεις την τάξη μεγέθους, θα πρέπει να φας περίπου 100 μπανάνες για να πάρεις την ίδια ποσότητα ακτινοβολίας που παίρνεις σε μία μέρα (10 µSv) από την φυσική ακτινοβολία που υπάρχει στο περιβάλλον.

Ο Πόλεμος των 335 ετών

Ο μεγαλύτερος πόλεμος όλων των εποχών, ήταν ο Πόλεμος των 335 ετών, μεταξύ της Ολλανδίας και των Νήσων Scilly. Επρόκειτο για μια υποτιθέμενη εμπόλεμη κατάσταση λόγω της έλλειψης συνθήκης ειρήνης για 335 χρόνια, αν και δεν έπεσε ποτέ ούτε ένας πυροβολισμός. Μακάρι να ήταν έτσι όλοι οι πόλεμοι δηλαδή.

Διαβάστε επίσης

Γαλλία: Στην εντατική με αλλαντίαση ο σύζυγος της 32χρονης Ελληνίδας

Η κάμερα «τσάκωσε» αστυνομικούς να έκλεβαν χρήματα από τσάντες επιβατών σε αεροδρόμιο