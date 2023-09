Λιβύη - πλημμύρες: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες (φωτογραφίες)

Έξι ημέρες έχουν περάσει από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Λιβύη, που στοίχισαν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, με τις ελπίδες να βρεθούν επιζώντες στη Ντέρνα να εξανεμίζονται σταδιακά. Κατακλυσμιαίες βροχές τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα προκάλεσαν ρήξη δυο φραγμάτων, με αποτέλεσμα πελώριοι όγκοι νερού, εύρους τσουνάμι, να καταπιούν τα πάντα στον διάβα τους.

Οι πλημμύρες άφησαν πίσω σκηνικό καταστροφής κι απελπισίας σε μεγάλο μέρος της πόλης, και στις δυο πλευρές του ρέματος που τη διασχίζει. Η Ντέρνα μοιάζει λες και έχει χτυπηθεί από μεγάλο σεισμό, διαπίστωσε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ολόκληρα κτίρια παρασύρθηκαν από τα νερά. Άλλα καταστράφηκαν, ενώ σε πολλά αυτοκίνητα διακρίνονται να έχουν σμπαραλιαστεί πάνω σε τοίχους.

Πριν από την καταστροφή, η πόλη είχε 100.000 κατοίκους. Από αυτούς, «τουλάχιστον 10.000» άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ ο ακριβής απολογισμός των θυμάτων παραμένει σε αυτό το στάδιο άγνωστος.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Κυρηναϊκής, της ανατολικής Λιβύης, κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3.000 νεκρούς, όμως αρκετοί φοβούνται πως ο απολογισμός των θυμάτων στην πραγματικότητα θα είναι πολύ πιο βαρύς.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) κάνει λόγο για πάνω από 38.000 εκτοπισμένους στο ανατολικό τμήμα της διχασμένης χώρας, 30.000 μόνο στη Ντέρνα.

«Χαοτική κατάσταση»

Η Μανοέλ Καρτόν, ιατρική συντονίστρια ομάδας των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) η οποία αναπτύχθηκε στην περιοχή πριν από τρεις ημέρες, μίλησε για «χαοτική» κατάσταση, που εμποδίζει τη σωστή καταγραφή και ταυτοποίηση των θυμάτων.

«Επιτόπου βρίσκονται πολλοί εθελοντές από όλη τη Λιβύη και το εξωτερικό. Επείγει ο συντονισμός της βοήθειας», επέμεινε.

Libyan authorities have confirmed that criminal prosecutions will extend to those responsible for the dam disaster in #Derna. They have also limited access to the flooded city to make it easier for searchers to dig through the mud for the more than 10,000 people still missing. pic.twitter.com/W7uXbfGsYj

— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) September 16, 2023