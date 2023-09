Καταιγίδα Daniel - Λιβύη: Φόβοι ότι νεκροί μπορεί να φτάσουν τους 20.000 (βίντεο)

O αριθμός των νεκρών στην ισοπεδωμένη από τις πλημμύρες Ντέρνα μπορεί να φτάσει και τους 20.000, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης της ανατολικής Λιβύης που υπέστη το βαρύτερο πλήγμα από το καταστροφικό πέρασμα της καταιγίδας Daniel.

O Αμπτνουλμενάμ Αλ Γαΐτι είπε στο al-Arabiya TV ότι οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στον αριθμό των συνοικιών της πόλης που «εξαφανίστηκαν» από το νερό που κατέκλυσε τη νύχτα της Κυριακής προς την Δευτέρα την Ντέρνα, αφού υπερχείλισε ένας ξεροπόταμος και έσπασαν δύο φράγματα.

WARNING: GRAPHIC CONTENT Residents of the devastated Libyan city of Derna desperately searched for missing relatives after a catastrophic flood that killed thousands of people and swept many out to sea https://t.co/2HxpYO4XSv pic.twitter.com/YKHS8xYZtm

Πάνω από 5.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά το φονικό χτύπημα της καταιγίδας Daniel από την Ντέρνα και τουλάχιστον 10.000 αγνοούνται. Οι εκτοπισμένοι ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες, σύμφωνα με το BBC, που μεταδίδει ότι οι δύο αντίπαλες κυβερνήσης της χώρας βρίσκονται πλέον σε συνεννόηση για την αντιμετώπισης της πρωτοφανούς τραγωδίας.

«Και οι δυο κυβερνήσεις απηύθυναν έκκληση στη διεθνή κοινότητα για βοήθεια» είπε στο βρετανικό δίκτυο ο Ταουχίντ Πάσα από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. «Η κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας [δυτική κυβέρνηση] προσέφερε την υποστήριξή της και συντονίζει τις ενέργειές της με την κυβέρνηση στα ανατολικά. Η πρόκληση είναι τώρα πώς θα ανταποκριθεί η διεθνής κοινότητα στις ανάγκες και τα αιτήματα των κυβερνήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Πάσα τόνισε πάντως ότι η χώρα χρειάζεται περισσότερη βοήθεια άμεσα, αφού οι συνθήκες είναι πιεστικές.

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp

Τόσο οι τοπικές Αρχές όσο και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην ανατολική Λιβύη απηύθυναν εχθές έκκληση στη διεθνή κοινότητα για βοήθεια, προειδοποιώντας ότι η χώρα δεν έχει τις απαιτούμενες υποδομές για να αντιμετωπίσει μια καταστροφή αυτής της κλίμακας. Ο δήμαρχος της Ντέρνα είπε ότι στην περιοχή έχουν φτάσει ομάδες διασωστών από την Αίγυπτο, την Τυνησία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τουρκία και το Κατάρ.

Drone footage from Derna, Libya. So much destruction, so many deaths, and so many tears.

This place needs massive help. Not tomorrow, but now. @akhbar pic.twitter.com/lGRFGvQjq0

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) September 13, 2023