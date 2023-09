Λιβύη: Πάνω από 2.000 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες

Ασύλληπτη είναι η τραγωδία που έχουν προκαλέσει οι πλημμύρες στη Λιβύη με χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους από τα ορμητικά νερά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al-Masar ο επικεφαλής της παράλληλης κυβέρνησης Οσάμα Χαμάντ, ανέφερε πως ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες στη Λιβύη ξεπερνά τις 2.000. «Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι, περισσότεροι από 2.000 είναι νεκροί. Ολόκληρες συνοικίες της Ντέρνα έχουν αφανιστεί… μαζί με τους κατοίκους, που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά».

At least 2,000 people are feared dead and thousands more missing in Eastern Libya due to storm Daniel. pic.twitter.com/pdYpXHAZ09

The storm Daniel and flood killed more than 2000 and cut off everything in the town of Derna. There’s no internet connection, no electricity … the magnitude of the disaster that has happened in the city is just growing by the minute, a Libyan told Al Jazeera. #Libya #floods pic.twitter.com/PhV3Zou28C

— JournoTurk (@journoturk) September 11, 2023