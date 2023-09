Χαβάη: Εξερράγη ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα

Για τρίτη φορά το 2023 εξερράγη την Κυριακή το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, εκτοξεύοντας σιντριβάνια λάβας ύψους άνω των 24 μέτρων.

Το Κιλαουέα άρχισε να εκρήγνυται γύρω στις 3:15 μ.μ. τοπική ώρα (0115 GMT Δευτέρα), σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ. «Της έκρηξης είχε προηγηθεί μια περίοδος ισχυρής σεισμικότητας και ταχείας ανύψωσης της κορυφής», ανέφερε.

#Kilauea summit eruption continues. Fissure on the dropped down (top of image) within caldera, lava flows into #Halemaumau crater & lava lake.

View webcam: https://t.co/5EldLVlbHE

Watch live: https://t.co/GVETHzkyle (we're working on the pan so it will be a fixed eruption view) pic.twitter.com/BrpHWIo8QJ

— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) September 11, 2023