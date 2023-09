Σεισμός στο Μαρόκο: Μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων

Μαροκινοί διασώστες, που έχουν πλέον την υποστήριξη ομάδων από το εξωτερικό, συνεχίζουν σήμερα την ολοένα πιο αγωνιώδη κούρσα με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες στα συντρίμμια και να προσφέρουν βοήθεια στους εκατοντάδες άστεγους, τα σπίτια των οποίων μετατράπηκαν σε σωρούς από ερείπια, 48 ώρες και πλέον μετά τον σεισμό που άφησε πίσω πάνω από 2.100 νεκρούς.

Οι αρχές του Μαρόκου ανακοίνωσαν χθες Κυριακή το βράδυ ότι ανταποκρίθηκαν θετικά, «σε αυτό το στάδιο», στις προσφορές τεσσάρων χωρών «να στείλουν ομάδες έρευνας και διάσωσης». Πρόκειται για την Ισπανία, τη Βρετανία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι ομάδες αυτές θα έρθουν σε επαφή με τις ομόλογές τους στο Μαρόκο για να υπάρξει συντονισμός των προσπαθειών, εξήγησε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η Ισπανία ανακοίνωσε πως ήδη έστειλε στο Μαρόκο 86 διασώστες, συνοδευόμενους από οκτώ ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ ανθρωπιστική πτήση απογειώθηκε χθες Κυριακή το βράδυ από την αεροπορική βάση Αλ Ουντάιντ του Κατάρ, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Και άλλες προσφορές ενδέχεται να γίνουν δεκτές, ανάλογα με το πώς «θα εξελιχθούν οι ανάγκες», πρόσθεσε το υπουργείο.

Αρκετές χώρες, από τη Γαλλία ως τις ΗΠΑ περνώντας από το Ισραήλ, προσέφεραν τη βοήθειά τους στο Μαρόκο μετά τον καταστροφικό σεισμό ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 2.122 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 2.421, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες από το υπουργείο Εσωτερικών.

Current situation in MOROCCO 🇲🇦

They just started to reach small villages there are many more that are like that they just nearly impossible to get to because entire mountains came down and rocks are blocking the roads..

I’ve never seen anything like this before…. pic.twitter.com/1APqyDsk3w

— 🇲🇦🔥 (@haradakportable) September 10, 2023